Obavijesti

News

Komentari 0
PREVARIO VIŠE LJUDI

Uhićen muškarac koji je varao pri iznajmljivanju stanova: Uzimao novce i nije se više javio

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićen muškarac koji je varao pri iznajmljivanju stanova: Uzimao novce i nije se više javio
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prevarant je nudio stanove za dugoročni najam nakon što ih je kratkoročno unajmio, uzeo novac od više osoba i potom nestao

Zagrebačka policija izvijestila je da je u srijedu popodne na zadarskom području uhićen 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine kojeg se povezuje s počinjenjem kaznenog djela prijevare na štetu više osoba vezano za iznajmljivanje stanova.

Osoba je pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, navela je policija ne otkrivajući druge pojedinosti.

Prevarant je po pisanju medija unajmio stan za kratkoročni najam te ga je putem interneta nudio zainteresiranima za dugoročni najam nakon čega im je uzeo novac i nestao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025