Uhićen muškarac koji je varao pri iznajmljivanju stanova: Uzimao novce i nije se više javio

Zagrebačka policija izvijestila je da je u srijedu popodne na zadarskom području uhićen 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine kojeg se povezuje s počinjenjem kaznenog djela prijevare na štetu više osoba vezano za iznajmljivanje stanova.

Osoba je pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, navela je policija ne otkrivajući druge pojedinosti.

Prevarant je po pisanju medija unajmio stan za kratkoročni najam te ga je putem interneta nudio zainteresiranima za dugoročni najam nakon čega im je uzeo novac i nestao.