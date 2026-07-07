Uhićen napadač (42) iz Čakovca: Upucao dvojicu na parkiralištu pa pobjegao preko granice!

Uhićen je Danijel T. (42), muškarac koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca (23 i 28). Kako neslužbeno doznajemo, policajci su uspjeli stupiti u kontakt s njegovim poznanicima te su otkrili da je on pobjegao u inozemstvo. Uspjeli su ga nagovoriti da je najbolje da se sam preda, što je i napravio.

Kako su priopćili iz PU međimurske, napadača sumnjiče za počinjenje kaznenih djela pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Istraga Državnog odvjetništva i policije pokazala je da je Danijel T., koji je ondje prijetio pa pucao iz pištolja, ugrozio još najmanje jednu ženu. Iz izvora bliskih istrazi doznajemo kako Danijel T. ima podeblji domaći i inozemni dosje.

Kod nas su ga prijavljivali zbog prijevara, pa se okrenuo "mutnim poslovima" u susjednim zemljama. U BiH je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog nelegalnog posjedovanja oružja i eksploziva, kao i dilanja te proizvodnje marihuane.

Foto: Međimurske novine

Ispitali su desetke svjedoka. Policija je ranije upozorila građane da se radi o izuzetno opasnoj osobi te da mu se ne približavaju ako ga primijete, već da nazovu 192.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja Policijska uprava međimurska pravodobno će obavijestiti javnost o utvrđenim činjenicama - navode iz policije.