Krvavi putevi narko bosa s tjeralice. Naoružan je i u bijegu: U Čakovcu upucao dva muškarca

Dva muškarca u dobi od 23 i 28 godina, koje je u noći na subotu u centru Čakovca propucao Danijel T. (43), i dalje su u Općoj bolnici Čakovec. Nasreću, njihovo stanje je trenutačno stabilno te je teže ranjeni izvan životne opasnosti.

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Kako neslužbeno doznajemo, ispitali su ih kriminalisti, no motiv njihova obračuna na parkiralištu jednog kafića ostao je i dalje "u magli". Sumnja se da je povezan s drogom. Istraga Državnog odvjetništva i policije pokazala je da je Danijel T., koji je ondje prijetio pa pucao iz pištolja, ugrozio još najmanje jednu ženu. Iako je u bijegu, zasad ga sumnjiče za dva pokušaja ubojstva i dovođenje u opasnost života i imovine.

Sve je osudila čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini.

- Svaki oblik nasilja apsolutno je neprihvatljiv i za njega nema mjesta u našoj zajednici. Prema dosad dostupnim informacijama, riječ je o izoliranom događaju te želim jasno naglasiti da sigurnost naših sugrađana i dalje ostaje na visokoj razini - piše gradonačelnica.

Fotografiju bjegunca, bez otkrivanja drugih stvari o njegovu identitetu, objavila je u nedjelju i PU međimurska.

- Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovu pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju - upozorili su iz policije.

Iz izvora bliskih istrazi doznajemo kako Danijel T. ima podeblji domaći i inozemni dosje. Kod nas su ga prijavljivali zbog prijevara, pa se okrenuo "mutnim poslovima" u susjednim zemljama. Neslužbeno doznajemo kako je moguće da pokuša prijeći granicu sa Slovenijom, Mađarskom ili BiH. Naime, upravo je u BiH nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog nelegalnog posjedovanja oružja i eksploziva, kao i dilanja te proizvodnje marihuane.

Sve je počelo 2018., kad su Danijel i dvojica kolega industrijsku halu pretvorili u specijalizirani laboratorij za uzgoj droge s najsuvremenijom opremom. Policajci, koji su u nju upali, bili su iznenađeni kad su ušli u "malu džunglu" sa 756 stabljika indijske konoplje. Bile su to zrele biljke visoke između 120 i 210 centimetara, a pored njih je bilo ostavljeno i 1,8 kilograma osušene marihuane te 850 grama eksploziva i automatske puške. Zaplijenili su im još 30.569 eura i 2200 franaka.

Sam Danijel T. je tad bio prijavljen u Hrvatskoj Kostajnici, a nakon suđenja je pet i pol godina zatvora odslužio u BiH i Hrvatskoj. Iz njega je izašao nedavno, a zbog dilanja su osudili još dvojicu njegovih ortaka na šest i pol i tri i pol godina zatvora. Naime, Daniel T. je navodno bio desna ruka kolegi s kojim je još 2018. uzgajao marihuanu u kući u Banjoj Luci. Tad su im našli 62 grama marihuane.

No iste godine su unajmili halu od 600 četvornih metara u mjestu Trn između Laktaša i Banje Luke. Vlasnik Luka Ljubiša Buco Kragulj, koji inače vodi BIG radio u Banjoj Luci i bio je kandidat za gradonačelnika tog grada, nije imao pojma u što su mu pretvorili imovinu. Akteri su mu tek rekli da bi ondje reciklirali plastiku i da će sve voditi tvrtka iz Slovenije. Jedan od njih mu je pokazao lažnu slovensku putovnicu te su se dogovorili da će plaćati 3000 konvertibilnih maraka mjesečno.

No planove im je pokvarila policija koja je došla do informacija o proizvodnji droge. Dodali su to u akciju "Unikat", u kojoj je ranije uhićen već jedan čovjek, ovoga puta s lažnim dokumentima Srbije. U akciju su krenuli 2019.

- Prilikom pretrage objekata koje su koristili osumnjičenici oduzeti su oko 900 stabljika biljke koja svojim izgledom nalikuje na indijsku konoplju, oružje, veće količine novca u različitim apoenima i valutama te drugi predmeti i sredstva korišteni za počinjenje navedenih kaznenih djela - naveli su tad iz Okružnog javnog tužiteljstva u Banjoj Luci.