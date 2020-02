Uhićen napadač na Stanislava Zavadlava: Već ima deblji dosje

Splitska policija uhitila je osobu koja je osumnjičena za napad na Stanislava Zavadlava, mlađeg brata osumnjičenog za trostruko ubojstvo.

Radi se o 26-godišnjaku s inicijalima J. G., a smatra se da je razlog napada njegovo prijateljevanje s pokojim Marinom Ožićem Paićem koji je zajedno s Marinom Bobanom (25) i Juricom Torlakom (38) ubijen u splitskom Varošu početkom siječnja, piše Slobodna Dalmacija.

Stanislav Zavadlav je navodno prepoznao svog napadača i pokazao da je upravo on osoba koja je nasrnula na njega na splitskom predjelu Kila, nekoliko dana nakon zločina u krvavu subotu.

J.G. negira napad na Stanislava, a prijeti mu istražni zatvor jer u svom dosjeu ima evidentiran niz kaznenih i prekršajnih djela. Između ostalog nad njim s vodi postupak zbog razbojništva na Županijskom sudu u Splitu.

Podsjetimo, Stanislav Zavadlav fizički je napadnut 16. siječnja u Splitu. Nije zatražio liječničku pomoć, a tek kasnije je sve prijavio policiji.

Stanislav je upao u taksi kod splitskog City centra i zatražio pomoć od vozača. Rekao je, kaže svjedok, da je on brat od Filipa Zavadlava.

Taksist ga je zatim povezao dio puta i iskrcao na autobusnoj stanici, a on je onda navodno sjeo u autobus, rekli su očevici.

Vozač busa navodno je htio pozvati Hitnu pomoć, ali Stanislav mu nije dopustio.

- Nisam znao šta bih, ušao je u auto. Nisam ga ja ni znao otprije. Ušao mi je u auto kod City centra i pitao može li do grada. Povezao sam ga, a on mi govori "Barba, ja sam vam brat od onoga što je napravio onu tragediju". Ja mu govorim što ti je, dođi sebi, a on mi kaže da su ga napali. Imao je tamne hlače, tamniju majicu, topericu, a u rukama je držao bijelu zimsku kapu.

- Imao je oguljen dio lica na desnoj strani glave, kao kad padneš s motora i ostane ti crveno. Ostavio sam ga na stanici na Pujankama jer sam iza sebe vidio da dolazi policija pod rotacijom. Pitao me koliko je dužan, a ja sam mu rekao ništa, dobro je. Kasnije sam nazvao policiju - rekao nam je taksist.