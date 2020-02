Stigao nalaz Filipa Zavadlava: Bio je drogiran dok je ubijao

Završeno je toksikološko vještačenje Filipa Zavadlava (25), osumnjičenog za masakr u splitskom Varošu 11. siječnja kada su ubijena trojica muškaraca.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako neslužbeno doznajemo, u krvi mladića pronađene su različite supstance, redom brojni medikamenti (za najveći dio koji je Zavadlav imao medicinsko opravdanje), no i tragovi metadona, sintetičke droge koja uglavnom služi za smanjenje bolova u supstitucijskoj terapiji heroinskih ovisnika. Prema našim izvorima, osumnjičeni za trostruko ubojstvo nije bio alkoholiziran tog popodneva...

Ovakav toksikološki nalaz još uvijek nije stigao do splitskog Županijskog državnog odvjetništva koje vodi istragu cijelog slučaja, ali ni do Branka Šerića, splitskog odvjetnika sa zagrebačkom adresom koji brani Zavadlava. No, iskusnog odvjetnika Šerića ne čudi nalaz niti što ga još nije dobio...

- Istragu vodi Državno odvjetništvo, često smo mi branitelji u situaciji da posljednji doznajemo relevantne podatke. Takav nalaz toksikološkog vještačenja me ne iznenađuje. Moram napomenuti kako je doduše upravo taj nalaz tempore criminis iznimno važan za nastavak psihijatrijsko-psihološkog vještačenja koje se provodi nad Filipom Zavadlavom na Vrapču. Liječnici, vještaci koji procjenjuju njegovo zdravstveno stanje neminovno moraju znati toksikološki nalaz te voditi računa o tome pri izradi vještačenja. Očekujem da će to vještačenje biti završeno u iduća tri tjedna - komentirao nam je najnovija događanja u ovom šokantnom slučaju odvjetnik Šerić, dodajući kako naravno upravo o rezultatima psihijatrijsko-psihološkog vještačenja ovisi daljnji tijek kaznenog postupka pa tako i strategija obrane.

Splitsko tužiteljstvo je protiv Zavadlava je pokrenulo istragu zbog osnovane sumnje da je 11. siječnja ove godine “prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno”, protuzakonito nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva.

Potom je u 15,35 sati došao na predio Velog Varoša u Splitu i, kad su se u kretanju na motociklu marke Yamaha pojavili Marin Boban (25) i Jurica Torlak (38), Zavadlav je prema njima ispalio više rafalnih i pojedinačnih hitaca. Boban je preminuo na mjestu, dok je Torlak uspio pobjeći do Senjske ulice i dvorišta obiteljske kuće gdje su ga nešto kasnije pronašli djelatnici Hitne pomoći.

Unatoč svemu, Torlak je preminuo u splitskoj bolnici nedugo potom. Prema izjavama nekih do sada ispitanih svjedoka, mladić osumnjičen za zločin je nakon pucnjave pljunuo na svoju žrtvu! Nastavio je kretanje Varošem da bi minutu kasnije pucao u Marina Ožića Paića (25) zvanog Pajser koji je stajao na skuteru Suzuki Burgman u susjednoj uličici.

Ubio ga je s dva metka u leđa, a jedan hitac je pogodio automobil s dvoje mladih koji su se slučajno zatekli u blizini... Ukupno je ispalio 36 metaka, a “Kalašnjikov” je odbacio putem. Zavadlav je potom otišao u obiteljski stan na Skalicama, gdje je nedugo zatim zazvonio kućni telefon. Pozivatelj je bio neočekivan: djelatnik Centra za socijalnu skrb je posumnjao, vidjevši u medijima snimku mladića koji s “Kalašnjikovom” šeta kvartom te doznavši za imena žrtava, kako je u pitanju upravo Filip!

Nakon kratkog razgovora s Filipom Zavadlavom, telefon je dospio u ruke oca Ante Zavadlava. S njime se uspio potom dogovoriti da se nađu u obližnjem kafiću, zabrinuti terenski savjetnik CSS je čak predložio da će pozvati psihijatra. Doista su se i našli u kafiću te je upravo djelatnik Centra pozvao policiju te na neki način “dogovorio” predaju. Filip Zavadlav je uhićen istog dana oko 18.20 sati u kafiću “Borsalino” na Skalicama.

Već sutradan je osumnjičeni za zločin za koji može dobiti čak 50 godina zatvora prebačen u Svetošimunsku bolnicu, Bolnicu za osobe lišene slobode.

Pred Županijskim sudom u Splitu mu je tada određen istražni zatvor po dva zakonska osnova – zbog opasnosti od ponavljanja djela te teških okolnosti djela – a kako nije bio sposoban dati obranu pred tužiteljstvom, odmah je pod jakim osiguranjem poslan na vještačenje u Zagreb, na Vrapče. Tada nije bio raspravno sposoban, potvrdila je to vještakinja koja ga je ispitala, bio je potpuno rastrojen i nekoherentan, a razmišljao je o suicidu... Kasnije se otkrilo kako danima prije zločina nije spavao, gotovo da ništa nije jeo.

Prije pet dana na splitskom Županijskom sudu je međutim ocijenjeno kako može pratiti događanja na raspravi. Održano je naime istražno ročište pred sucem Mlađanom Prvanom na kojem se odlučivalo o tome hoće li otac i brat osumnjičenog, Ante i Stanislav Zavadlav, svjedočiti u postupku ili će iskoristiti status privilegiranih svjedoka (najbliža rodbina) koji ne moraju govoriti o svojim saznanjima.

Iako se prije 20-ak dana činilo kako će ipak govoriti o okolnostima koje su dovele do tragedije, to ročište je odgođeno jer je netko napao Stanislava Zavadlava u autobusu, u splitskom predgrađu. Prošlog četvrtka su pak Stanislav i Ante Zavadlav kazali kako ne žele svjedočiti u postupku protiv Filipa.

Tema: Hrvatska