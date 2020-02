Zavadlavu stižu ljubavna pisma u zatvor: Šalju srca i podršku

Žene iz raznih krajeva Hrvatske, pa čak i svijeta pismom su se javile Filipu Zavadlavu, trostrukom ubojici iz Splita, crtaju mu srca i daju podršku, bodre ga da izdrži, da se nepravda prelomila preko njega, obećavaju mu da će ga čekati i nadaju se da će jednog dana zajedno uživati u slobodi.

"Dragi Filipe", tako počinje skoro svako pismo, piše Slobodna Dalmacija, a uglavnom ih šalju na na zatvorsku bolnicu u Zagrebu i u Vrapče, da bi ih onda uprave tih institucija proslijedile na splitski sud sucu istrage zaduženom za taj slučaj, koji mora dati odobrenje da bi svako od pisama na kraju i završilo u Filipovim rukama.

Dosad je čak i primljen jedan zahtjev ženske osobe da posjeti Zavadlava, ali taj je zahtjev odbijen. Međutim, sudeći po broju pisama koji je dosad stigao za Zavadlava, oko 30, nema sumnje da će broj njegovih 'obožavateljica' rasti.

No, Zavadlav nije prvi 'celebrity' među zatvorenicima u Hrvatskoj. Prošle godine se najpoznatiji hrvatski ubojica Srđan Mlađan oženio u zatvoru i to za 20-godišnju Zagrepčanku Eliju Molnar koju je prvi put i vidio na vjenčanju. Njihova romansa je počela dopisivanje, tako što je Elia pisala Mlađanu, a on joj je predložio brak, što je ona i prihvatila.

Vjenčali su se uz neviđene mjere osiguranja u zatvoru u Lepoglavi, a čak je i zatvorskoj upravi bilo neobično da se Mlađan ženi za djevojku koju vidi prvi put u životu. Svjedoci su im bili dvojica zatvorenika koje je Mlađan sam odabrao.

I dok se u svim ostalim slučajevima zatvorenicima nakon vjenčanja odobrava boravak u sobi za posjete, odnosno daje im se prostor i vrijeme za intimne trenutke nakon sklapanja braka, u Mlađanovu slučaju uprava zatvora napravila je presedan i nije mu odobrila korištenje sobe za posjete. Odobrena mu je samo posjeta, i to u prostoriji gdje se i inače odvijaju posjeti zatvorenicima lepoglavske kaznionice. U toj je prostoriji i zaključen brak najpoznatijeg hrvatskog osuđenika.

Fenomen djevojaka koje su fascinirane ubojicama i njihovim zločinama naziva se hibristofilija.

- Hibristofilija je seksualni poremećaj u kojem osobu uzbuđuje biti u vezi s partnerom koji je počinio neki zločin, kao primjerice silovanje, mučenje ili ubojstvo. Ali, postoje i drugi motivi. Neke žene na taj način traže slavu, a neke smatraju da mogu ukrotiti 'divlju zvijer' u takvim muškarcima - objasnila je Katherine Ramsland, profesorica forenzičke psihologije na Sveučilištu DeSales.

Poput Mlađana, u zatvoru su se oženili i Charles Manson i Ted Bundy.

- Iako ne postoji univerzalni profil žena koje se zaljubljuju u seijske ubojice i ozloglašene kriminalce u zatvorima, većina njih imala je problematično djetinjstvo - kaže profesorica Sheila Isenberg, autorica knjige 'Žene koje vole muškarce koji ubijaju'.

Sve žene koje je intervjuirala za potrebe pisanja knjige, u ranom su životu bile izložene nekoj vrsti zlostavljajućeg odnosa. Kada te žene stupe u ljubavni odnos s osuđenicima, one zapravo iskuse neku vrstu moći.

- To je njihova prilika za imati kontrolu, često po prvi puta u životu. One odlučuju i imaju slobodu doći i otići od muškarca kada požele. Započinjanje veze s osuđenim ubojicom takvim ženama stvara sigurnost jer, dok su oni iza rešetaka, one su slobodne - objasnila je Isenberg.

