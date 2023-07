Uhićen sin HDZ-ova saborskog zastupnika: Prijetio policajcu i njegovoj djevojci, bušio gume...

Šibenska policija dovršila je istragu protiv muškarca iz Drniša (28) kojeg tereti za prijetnju i oštećenje tuđe stvari na štetu 31-godišnjaka i 27-godišnjakinje, zasad neslužbeno, radi se o Marku Begonji, sinu gradonačelnika Drniša i saborskog zastupnika, Josipa Begonje (HDZ), a prijetio je policajcu i njegovoj djevojci.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni 7. srpnja u Drnišu, zbog ranije netrpeljivosti prijetio 31-godišnjaku i 27-godišnjakinji što je kod njih izazvalo strah i bojazan za osobnu sigurnost. Osim toga, dva je dana prije 31-godišnjaku probušio gume na osobnom automobilu i pričinivši mu materijalnu štetu od 160 eura, izvijestila je u srijedu PU šibensko-kninska ne otkrivajući identitet osumnjičenog.

No, prema neslužbenim informacijama radi se o sinu HDZ-ova gradonačelnika Drniša kojemu to nije prvi takav sukob s policijskim službenicima u Drnišu.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, potvrdili su iz šibenske policije.

- Bilo je remećenje javnog reda i mira između mog sina i s druge strane policajca i njegove djevojke, supruge. To je u postupku rješavanja. Pravna država će djelovati. On ima 28 godina, a tko je napravio prekršaj, mora odgovarati, neovisno o tome čiji je sin. Da, to je isti policajac, bila je prije godinu dana ista stvar. Postupak traje i bilo što da kažem može utjecati, pa evo... On čeka postupak i to je sve što sad mogu reći na tu temu - kazao je o toj temi za Index.hr Josip Begonja i dodao da je njegov sin imao zabranu prilaska tom paru...