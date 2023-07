U Zadru je više uhićenih nakon stravičnog napada: 'Doktori su mi sinu morali rezati lubanju!'

Sin je bio prvak Hrvatske u boksu, ali ne može sam protiv desetorice. Mlatili su ga i stolicama i nastavili tuću dok je bio na podu, njega i brata, ispričao nam je Darko Kelečević, otac braće koju su napali u ponedjeljak u Turnju kraj Zadra.

Denni (33) je teško nastradao, kako nam je ispričao otac, liječnici su mu morali odstraniti dio lubanje.

Njegov mlađi brat je prošao bolje, ali i njega su tukli.

Otac tvrdi da su ih potom opljačkali.

Zadarska policija objavila je kako su priveli više ljudi zbog sumnji u kazneno djelo teške tjelesne ozljede i nastavljaju kriminalističko istraživanje. Kako doznajemo, svi privedeni su sa šireg zadarskog područja.

- Tako ga udariti u glavu! Pa to rade monstrumi. Stigli su iz Švedske prije tri dana, htjeli su u Dubai, ali pozvao sam ih da dođu u Hrvatsku. Rekao sam im 'dođite doma kod nas', to je i vaša kuća. Bila je neka fešta Turanjska i otišli su u kafić. Nitko nikoga nije dirao. Sve je bilo u redu dok Denni nije primijetio da ih pet, šest muškaraca čudno gleda pa su krenuli doma. Napali su ih stotinjak metara od kafića. Sad je nastradalo moje dijete, sutra to može biti netko drugi - ogorčen je otac čiji je sin operiran u zadarskoj bolnici.

Odstranili mu dio lubanje

- Operacija je prošla okej, ali opet je pitanje kako će proći oporavak. Rekao nam je doktor da se radi o doista teškoj operaciji. Izrezali su mu lubanju, četiri puta četiri centimetra. Što njemu to treba da dođe na odmor u Hrvatsku i doživi ovo? - dodao je.