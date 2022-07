Uhićeni HDZ-ovac volio se slikati s moćnicima, ali stranci nije dao ni lipe za predizborne kampanje

Robert Gotić, uskoro bivši HDZ - ovac jer je pokrenut postupak isključenja iz stranke, uhićen je zbog sumnje na malverzaciju s EU fondovima, mito i korupciju. Gotić, direktor GK Grupe uhićen je s još dvojicom, a tereti ih se da su dogovorili da će Gotiću biti dodijeljen posao na izvođenju projekta Dogradnja i rekonstrukcija Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Varaždinu vrijednom 35 milijuna eura.

Uz to, Gotić je pod istragom i zbog posla sanacije jame Sovjak pored rijeke vrijednog 390 milijuna kuna. No prije nego su mu na vrata zakucali policija, PNUSKOK i EPPO, Gotić je uživao u društvu visokorangiranih HDZ - ovaca i svemu što uživa jedan ugledni HDZ - ovac. Iako sad HDZ pere ruke od njega, često je viđen u gradu upravo s njima, ali je i rado je isticao da pripada HDZ-u u koji se učlanio još na početku stvaranja stranke.

- U HDZ-u nisam odnedavno, učlanio sam se još na početku stvaranja stranke i države, jer su mi bliska načela koja HDZ zastupa. Uostalom, iz one sam generacije koja je u Beču skupljala novac za potrebe obrane Hrvatske, pri čemu je bečka crkva odigrala vrlo veliku ulogu. Još u Austriji sam shvatio da „crni“ novce zarađuju, a „crveni“ ih troše. Slično je i kod nas, a ja sam uvijek bio na liniji da se novac prvo mora zaraditi. Kod nas se prvo podijeli, a onda razmišljamo gdje ćemo ga uzeti. To je kao da smo pilu okrenuli naopačke – porežemo se i opet ponavljamo istu pogrešku. To je razlog zbog kojega želim doprinijeti tome da se stvore uvjeti, kako bi ljudi koji privređuju od svojega rada mogli i živjeti - rekao je za eVaraždin još 2019. godine i dodao kako želi ostaviti traga u Varaždinu kao i njegov otac koji je jedan od osnivača Geotehničkog fakulteta u Varaždinu.

Po onome za što ga se tereti, čini se da Gotić i kompanije nisu dugo razmišljali o tome gdje će uzeti novac. Rado je viđen u Varaždinu, sa svima se uvijek voli družiti i popiti kavu na Stančiću gdje mnogi Varaždinci provode svoje slobodno vrijeme. Toliko je druželjubiv da na društvenim mrežama postoje brojne fotografije njega i Kolinde Grabar-Kitarović, Andreja Plenkovića, Gordana Jandrokovića, Darka Horvata, Tomislava Ćorića, Josipe Rimac i drugih uhićenih i neuhićenih HDZ-ovaca te onih koji su pod raznim istragama. To su prvo primijetile kolege s portala regionalni.com.

Na fotografiji s bivšom predsjednicom je izrazito sretan:

Objavio je čak dvije fotografije s premijerom Plenkovićem.

Ako sud to odobri, neko vrijeme će provesti na mjestu na kojem je bio i Darko Horvat: Remetincu.

Gotić se družio i s lokalnom ekipom, među kojom je i Alen Runac, koji je od ove godine ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, a prije je vodio gradsko poduzeće Parkovi.

Na tu je pak funkciju Runac došao iz mirovine, a nakon odlaska Reformisti su tvrdili da je dobio 300.000 kuna otpremnine. Runac je naveo da mu je isplaćeno 174.000 kuna, a da su ostalo plaćeni doprinosi.

- Iako je i to veliki iznos, ali da smo završili na sudu iznos bi bio još veći jer sam dobio otkaz usprkos nikad boljim financijskim rezultatima - rekao je za Večernji list i dodao da su u njegovu mandatu prihodi poduzeća prelazili 21 milijun kuna. Istaknuo je da je ponosan na svoj mandat u Parkovima jer su financijski rezultati bili odlični, radilo se na kvalitetnim projektima i stvoreni su dobri međuljudski odnosi. Runac je za direktora Parkova izabran 2018. godine, a s tog je mjesta otišao 1. rujna, s promjenom vlasti u Gradu.



No vratimo se na uhićenog Gotića. Ugledni HDZ - ovac, gradski vijećnik, dopredsjednik gradskog HDZ-a. Bez doniranja vlastitoj stranci s čijim se idealima slaže i s kojom je htio 'maknuti one ljude s rashodovne strane, a dovesti one s prihodovne' u politiku. Iako se volio slikati s visokim dužnosnicima, Gotić nikad nije bio široke ruke prema svojoj stranci i svojim ciljevima. Niti on niti njegove tvrtke nisu na listama službenih donatora stranke za prošle lokalne ili parlamentarne izbore, a nisu ni na listi donatora za kampanju Kolinde Grabar-Kitarović koji je tako radosno zagrlio. Nisu ni na popisu donatora za euroizbore 2019. godine.

Iste te godine izjavio je da je njegov motiv za bavljenje politikom postizanje dobrih rezultata za Varaždin i u Varaždinu.

- Želimo uključiti što više ljudi dobre volje u smjeru koji će dati mjerljivi rezultat. Ne postoji drugi način nego svakodnevno animirati ljude u svom krugu djelovanja. To činim kao gradski vijećnik, dopredsjednik gradskog HDZ-a, kao privrednik i ne namjeravam stati - izjavio je.

No sada će morati stati jer je USKOK zatražio istražni zatvor od 30 dana, a EPPO nije tijelo koje itko može pritisnuti, šefica Laura Croduta Kövesi je na glasu kao jedna od najboljih i najstrožih tužiteljica u Europi, a tim koji je oko sebe okupila čine samo iskusni i najbolji koji su kod nje prešli iz USKOK - a.

