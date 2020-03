Uhićeni u 'Tebri' nude stan i keš kako bi ih pustili iz pritvora

Goran Novak i Josip Nikić, dvojica iz skupine uhićene lani u policijskoj akciji "Tebra", izašli su iz istražnog zatvora u Remetincu. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu pustio ih je da se brane sa slobode s time da se svakog ponedjeljka moraju javiti u nadležnu policijsku postaju.

Druga dvojica iz skupine osumnjičene za krijumčarenje 15,7 tona marihuane i kokaina i daljnju preprodaju droge, paljevine auta itd. Toni Bilić i Karlo Pick ponudili su nekretninu i novac kao jamstvo da neće pobjeći. Bilić je kao jamstvo dao stan procijenjen na 450.000 kuna, a Pick 200.000 kuna u gotovini što je sudac istrage prihvatio. No Uskok se može žaliti na tu odluku o čemu će odlučivati izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. Dok stan ne bude uknjižen i novac ne sjedne na račun te odluka o puštanje na slobodu uz jamčevinu pravomoćna njih dvojica ostaju u Remetincu.

Podsjećamo, Policija i Uskok više mjeseci pratili su i držali pod tajnim nadzorom te snimali telefonske razgovore skupine osumnjičene da se ustrojila u zločinačku organizaciju koja je palila automobile, iznuđivala te krijumčarila drogu. Posao s krijumčarenjem marihuane iz Albanije i Crne Gore osmislili su, sumnja Uskok, dva Tomislava - Sabljo i Sučić. Oni su od rujna 2016. do svibnja 2019. u udruženje povezali druge osumnjičenike iz Dalmacije, Hercegovine i Zagreba.

Goran Novak je, sumnja Uskok, primio 108 kg marihuane i 528 grama kokaina koji je čuvao i pripremao za daljnju preprodaju, a Josip Nikić zapalio auto pravosudnom policajcu A.M. Uskok tvrdi kako su podmetanje požara organizirali Sabljo i Tomislav Sučić, koji su Nikića Fordom Focusom dovezli do Savske Opatovine, a on je 2. travnja 2019. benzinom polio haubu Passata i zapalio je.

Karlo Pick je pak na motociklu, tvrdi Uskok, vozio Richarda Presečana koji je u studenome 2018. zapalio Mercedes GLE 350D Želimira Kastelana, vlasnika nekoliko staračkih domova na području Zagreba i okolice. Picka sumnjiče i da je u organizaciji nabavljao i preprodavao drogu, a Tonija Bilića da je prenosio drogu. Konkretno sumnjiče ga da je s vrgoračkog područja do Kupinca kraj Zagreba u svom kamionu prevezao 100 kg marihuane.