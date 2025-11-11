Obavijesti

News

Komentari 43
NOVA AKCIJA USKOKA

Uhićenja diljem Hrvatske zbog kokaina: Najviše prodavali po Osijeku, uhićeno petoro

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Uhićenja u četiri grada, sumnja se na zločinačko udruženje dilera

Uskok je obavijestio da policija po njihovom nalogu provodi uhićenja i hitne dokazne diljem Hrvatske. 

- Navedene radnje provode se na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - piše u priopćenju. 

24sata doznaje da operaciju vodi Uskokov odsjek u Osijeku gdje će uhićeni biti i ispitani. Ukupno je pet uhićenih, a kako doznaje Index, prodavali su kokain. Neslužbeno, riječ je o par kilograma, a najveći broj kupaca je iz Osijeka. 

