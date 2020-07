Uhitili bandu dilera: Mladić (24) osmislio pakleni plan, heroin i 'travu' su sakrili u suhozidima

Organizirali su kupovinu amfetamina, heroina i marihuane od nepoznatih ljudi. Drogu su transportirali do mjesta Vučevica, u blizini izlaza s autoceste. U suhozidima su uzidali posude u kojima su skrivali drogu

<p>Splitska policija uhitila je šest ljudi u dobi od 22 do 30 godina zbog posjedovanja i dilanja te zločinačkog udruživanja. Policija je u koordinaciji s Uskokom više mjeseci radila na slučaju.</p><p>Uhićeni su muškarac stari 22, 24, 26, 27 i 30 godina te djevojka (25). Jedan od njih, 24-godišnjak, sumnjiči se da je od početka veljače na području Splitsko-dalmatinske županije osmislio plan te se udružio s drugima kako bi preprodavali drogu.</p><p>Udružili su se u zločinačku organizaciju zbog krijumčarenja i preprodaje droge, organizirali kupovinu amfetamina, heroina i marihuane od nepoznatih ljudi. Drogu su transportirali do mjesta Vučevica, u blizini izlaza s autoceste, gdje su izradili mjesta za skrivanje droge, takozvane 'štekove' u suhozidima. U njih su uzidali posude u kojima su skrivali drogu.</p><p>Sumnje se da su od veljače do srpnja prokrijumčarili i preprodali ukupno tri kilograma marihuane, jedan kilogram heroina i tri kilograma amfetamina.</p><p>Policija im je pretražila domova, prostorija i vozila. Pronašli su i oduzeli 1026 grama amfetamina, 1162 grama heroina, 435 grama smjese paracetamola i kofeina koja se koristi kao punilo za povećanje mase heroina, više mobitela i jedan pištolj sa šest komada streljiva.</p><p>Protiv šestorke su podnijeli kaznenu prijavu i predali ih pritvorskom nadzorniku.</p>