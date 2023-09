Uhitili četvorku koja je pretukla stariji bračni par: 'Da je barem moja supruga dočekala pravdu'

- Da je barem moja supruga Katarina (79) dočekala da se ti bezdušni razbojnici privedu pravdi, vjerujem da bi bila zadovoljna. Na nesreću ona je umrla dva mjeseca kasnije, od tog događaja kad su joj napadači slomili nogu. Nikada se od toga nije oporavila. Bila je operirana, ali je nakon dolaska iz bolnice 29. kolovoza, dva mjeseca nakon napada, preminula, jer se nije nikada oporavila od loma noge - kazao nam je 84-godišnji Mirko Nađ, kojemu smo rekla da su razbojnici koji su upali u njihovu kuću na periferiji Ferdinandovca 21. lipnja ove godine i bezdušno ih premlatili u neuspjelom pokušaju razbojstva, uhićeni.

Potresnim nam je riječima starac krhkog tijela ispričao doživljaj, kakav, kako kaže, nikada nitko u njegovom naselju nije iskusio.

-Tog 21. lipnja prije podne su došle četiri osobe tamne puti i rekli da za nas imaju neke darove. Supruga im je rekla da nama ne trebaju nikakvi darovi, te da idu to dati nekome drugome. Njih četvero, dvije žene i dva muška su otišli prema autu, a mi smo vidjeli da je volanom sjedila ženska osoba, koju smo prepoznali, jer je prije toga bila kod nas i od nje je supruga kupila neku posteljinu. Nisu prošla ni puna dva sata, kad se oko 13 sati ponovo pojavila ista četvorka, koja je ušla u kuću. Nisu izgovorili ni riječ. Ženske osobe su imale sprejeve i poprskale nam oči, a muški su nas počeli žestoko udarati. Supruga i ja smo od silnih batina pali na tlo – kaže nam Mirko dodajući kako takvo što nije mogao ni u najcrnjim snovima zamisliti.

Dok se bezdušni dvojac bavio batinanjem nemoćnog starijeg para dvije žene su otišle u sobu tražeći novac, ali ga nisu našle, te su otišli praznih ruku, ostavivši sobu svu u neredu. Za razliku od policije koja u svom priopćenju navodi četiri osobe, Mirko kaže kako je bila i peta koja je sjedila u automobilu. Misli da je ona mozak ekipe, jer je, kako navodi ranije bila kod njih i vidjela kad je prodavala posteljinu, da je supruga otišla u sobu po novac.

Razbojnička je družina pretpostavljala da je bračni par laka meta, jer žive u kući koja je udaljena od prvih susjeda, a oni su starije osobe. Kako nisu pronašli novac jer je on bio dobro sakriven, bezdušni razbojnici su napustili kuću.

- Supruga se nije mogla micati, a ja sam nekako došao do telefona i pokušao nazvati Hitnu, ali sam dobio policiju i oni su ubrzo došli zajedno s Hitnom te su nas prevezli u koprivničku bolnicu. Da ste nas samo mogli vidjeti bili smo krvavi kao da smo došli iz klaonice - priča Mirko i pokazuje na mjesto ispod oka gdje je dobio otvorenu ranu koja mu je sanirana i na sreću spašen mu je vid.

Razbojnici su ostavili kuću svu u neredu jer su tražili novac koji je bračni par godinama štedio radeći na poljoprivredi i mnogo čega su se odrekli. Nakon povratka iz bolnice svoju ušteđevinu su odlučili držati u banci. Mirko se oporavio, ali supruga Katarina je dosta vremena provela u bolnici i nikako da se lom noge zaliječi. Zadnji put se vratila iz bolnice dva dana prije smrti. Mirko Nađ smatra da je uzrok njezine smrti upravo napad i teške batine, no policija to u svom izvješću nigdje ne spominje. U razgovoru nam je kazao kako se takvo šta nikada prije nije događalo, te postavlja pitanje na koje nema odgovora - Kud sve to vodi?

Iz PU koprivničko križevačke u priopćenju od srijede navode da su dovršili kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom 33-godišnjakinjom s područja Republike Srbije, 32-godišnjakinjom s područja Zagrebačke županije te prema dvojici osumnjičenika starosti 17 i 16 godina, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva u pokušaju. Sumnjiči ih se da su upravo oni 21. lipnja ove godine u popodnevnim satima, u Ferdinandovcu ušli u obiteljsku kuću te fizički napali 83-godišnjaka i 79-godišnjakinju, a potom se udaljili iz kuće ništa ne otuđivši. U događaju je 79-godišnjakinja zadobila teške, a 83-godišnjak lakše ozljede. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva u pokušaju protiv osumnjičenih je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Osumnjičene 33 i 32-godišnjakinja te osumnjičeni 17-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku, dok je prijava protiv osumnjičenog 16-godišnjak podnesena redovnim putem.