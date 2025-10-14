Obavijesti

News

Komentari 0
UZEO VIŠE OD 7000 EURA

Uhitili ravnatelja staračkog doma u Zagrebu: Ukrao novac s računa dvije korisnice doma

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili ravnatelja staračkog doma u Zagrebu: Ukrao novac s računa dvije korisnice doma
Foto: Canva

U policiji kažu da je 34-godišnjak u prosincu 2023., raspolažući bankovnom karticom i PIN brojem pokojne korisnice doma, nekoliko dana nakon njene smrti podigao s njenog računa na bankomatu 1400 eura, a potom novac potrošio za svoje potrebe

Zagrebačka policija prijavila je 34-godišnjeg ravnatelja staračkog doma u Zagrebu kojega tereti da je s računa dvije korisnice doma podigao preko 7000 eura.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da 34-godišnjaka sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti.

U policiji kažu da je 34-godišnjak u prosincu 2023., raspolažući bankovnom karticom i PIN brojem pokojne korisnice doma, nekoliko dana nakon njene smrti podigao s njenog računa na bankomatu 1400 eura, a potom novac potrošio za svoje potrebe.

RASTU CIJENE Istražili smo cijene domova za starije! Umirovljenici u očaju, negdje traže mjesečno i 2000 €
Istražili smo cijene domova za starije! Umirovljenici u očaju, negdje traže mjesečno i 2000 €

Uz to, sumnja se da je u rujnu ove godine od 83-godišnje korisnice doma zatražio da mu preda mobitel navodeći da će ga spremiti u sef, dok je od njezine obitelji zatražio lozinku za pristup mobitelu, navodeći to kao uobičajenu praksu u slučaju starijih osoba i pretpostavke njihovog slabog pamćenja.

Nakon što su članovi obitelji, ne sumnjajući u njegove namjere, priopćili osumnjičenom lozinku on je putem internet bankarstva s njenog bankovnog računa prebacio 5800 eura na svoj račun.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'
AFERA JAGODE

Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'

Branitelji Darko Lugarić i Stjepan Klasić svjedoče kako su izigrani s uzgojem jagoda, a za prevaru nitko nije odgovarao: Morali smo otići raditi u Njemačku da spasimo kuću i platimo kredit od kojeg nismo dobili novac
VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći
IZLETJELI S CESTE

VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći

Nakon nesreće kod Osijeka, automobil je završio ispod kombajna kraj ceste, a jedan je čovjek ozlijeđen. Očevidom će se utvrditi kako je došlo do nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025