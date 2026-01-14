Uhitili šest ljudi u Britaniji zbog prevare teške 300 mil. funti

Britanski Ured za teške prijevare (SFO) uhitio je šest osoba i pretražio sedam lokacija u sklopu istrage o podmićivanju i prijevari unutar fonda za socijalno stanovanje Home Reit. Agencija procjenjuje da je u fondu, koji je nekada kotirao na Londonskoj burzi, počinjena šteta od "sumnjivih kaznenih djela" u vrijednosti od 300 milijuna funti (približno 355 milijuna eura).

Racije od Manchestera do Venecije

Istražitelji SFO-a, uz pomoć službenika Nacionalne agencije za kriminal (NCA), proveli su pretrage i uhićenja na kućnim adresama u Altrinchamu, Maidenheadu i Londonu, kao i na jednoj poslovnoj adresi u Manchesteru. Dodatna racija izvedena je na posjedu u Veneciji, uz asistenciju talijanske Financijske policije (Guardia di Finanza).

Home Reit je osnovan 2020. godine kao prvi fond za nekretnine na Londonskoj burzi s ciljem borbe protiv beskućništva. Ambicije su bile velike, s planom da poslovanje naraste na vrijednost od milijardu funti i skloni deset tisuća ljudi s ulice. Fond je prikupio 850 milijuna funti (gotovo milijardu eura) i novac ulagača koristio za kupnju i obnovu nekretnina koje su se zatim iznajmljivale dobrotvornim udrugama financiranima iz javnih sredstava. Te su udruge u njima smještale beskućnike, veterane i osobe koje se bore s ovisnošću, a povrat investitorima trebao je dolaziti od najamnina.

Od plemenite misije do optužbi za prijevaru

Međutim, tvrtka se ubrzo suočila s optužbama da osigurava smještaj ispod standarda, što je dovelo do toga da su dobrotvorne udruge prestale plaćati najam. Ellie Reeves, glavna državna odvjetnica, komentirala je slučaj.

​- Optužbe u ovom slučaju iznimno su ozbiljne. Ranjivim ljudima, uključujući beskućnike i veterane, obećani su domovi, dok je investitorima koji su uložili milijune funti obećan povrat. Obje skupine zaslužuju odgovore"- rekla je Reeves.

Dionice su se našle pod dodatnim pritiskom nakon objave izvješća tvrtke Viceroy Research, analitičke kuće najpoznatije po predviđanju krize u njemačkom Wirecardu. Londonska burza obustavila je trgovanje dionicama Home Reita u siječnju 2023. godine, do kada je vrijednost tvrtke pala za više od 70 posto, piše The Guardian.

Kaotičan pad i neodgovorena pitanja

U lipnju 2024. godine otkriveno je da je zaklada Noble Tree, dobrotvorna organizacija za beskućnike i jedan od većih vjerovnika Home Reita, otišla u stečaj i prestala plaćati najam. Zaklada je već bila u sukobu s fondom jer je obustavila plaćanja zbog lošeg stanja nekretnina, od kojih su neke imale crnu plijesan i stropove koji prokišnjavaju.

Emma Luxton, direktorica operacija u SFO-u, istaknula je razmjere problema.

​-"Ova je tvrtka imala meteorski uspon, trošeći milijune na nekretnine koje su trebale smjestiti najranjivije članove društva i osigurati povrat investitorima. Njezin kaotičan pad ostavio je mnoge s neodgovorenim pitanjima"- izjavila je Luxton.

Iz tvrtke Home Reit, koja navodi da je u procesu "upravljanog gašenja", zatražen je komentar, no zasad bez odgovora. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdila puna odgovornost i razmjeri štete nanesene kako ulagačima, tako i onima kojima je pomoć bila najpotrebnija.