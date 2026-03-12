Uhitili su dvije žene u Đakovu: Uzele EU novac za vrtić, lažirale papire, šteta više od 200.000€

Dvije žene uhićene su zbog sumnje na subvencijsku prijevaru i krivotvorenje isprava povezano s projektom financiranim iz fondova Europske unije, potvrdili su policija i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske u suradnji s EPPO-om. Postoji osnovana sumnja da su 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja, kao odgovorne osobe jedne odgojno-obrazovne ustanove u Đakovu, počinile kaznena djela subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava.

Prema sumnjama istražitelja, od prosinca 2021. do kolovoza 2023. godine zatražile su bespovratna sredstva za provedbu projekta financiranog iz fondova Europske unije, namijenjenog poboljšanju usluge za djecu u dječjem vrtiću s objektima u Đakovu i Vrpolju. Istragom je utvrđeno da su u projektnoj dokumentaciji navodno krivotvorile više izvješća o provedbi projekta, uključujući aktivnosti koje se zapravo nisu provodile. Sumnja se da su izrađivale i lažnu evidenciju prisutnosti djece tijekom produljenog radnog vremena vrtića te takvu dokumentaciju dostavljale Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi opravdale zahtjeve za isplatu potpore.

Na temelju tih zahtjeva odobrena je isplata gotovo svih traženih sredstava, čime je pribavljena nepripadna imovinska korist u ukupnom iznosu od 210.084 eura. Sredstva su bila sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i državnog proračuna Republike Hrvatske (15 posto).

Prema navodima EPPO-a, ovim je postupanjem Europskom socijalnom fondu nanesena šteta od 178.571,45 eura, dok je državni proračun oštećen za 31.512,64 eura.

Kako 24sata neslužbeno doznaje, riječ je o nekad privatnom vrtiću Zvrk koji je kroz projekt ‘ZvrkAjmo’ produljivao svoje radno vrijeme na način da su radili preko tjedna do 20 sati, a subotom od 9 do 13 sati. Međutim, tvrdi EPPO, uhićene majka i kći su lažirale broj djece koja su pohađala programe kako bi dobili više sredstava od HZZ-a.

Taj vrtić je bio i tema u medijima u prosincu 2025. godine kad je objekt u Vrpolju, kako piše plusportal.hr, preuzela Općina pa je dio djece usred pedagoške godine ostao bez mjesta.

Oduzeli računala, mobitele, diskove

Temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu policija je u Đakovu obavila pretrage odgojno-obrazovne ustanove te domova i drugih prostorija koje koriste osumnjičene. Tijekom pretraga pronađeni su i oduzeti računala, mobilni uređaji, prijenosni uređaji za pohranu podataka te poslovna dokumentacija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene su predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, uz posebno izvješće Uredu europskog javnog tužitelja.

Iz EPPO-a napominju kako se sve osumnjičene osobe smatraju nedužnima dok im se krivnja ne dokaže pravomoćnom sudskom presudom. EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije nadležan za istragu i kazneni progon kaznenih djela koja štete financijskim interesima EU-a.