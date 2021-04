U zadarskom zaleđu, u malenom mjestu Islamu Latinskom u subotu oko 21.20 sati muškarac i žena krenuli su u krađu alkohola s benzinske postaje.

Riječ je o Hrvatici (27) i dvije godine mlađem Francuzu. Plan je bio da ona odvrati pažnju prodavačicama, a da on za to vrijeme uzme što više alkohola može.

- Kada su ga djelatnice uočile i pokušale spriječiti krađu, 27-godišnjakinja ih je verbalno i fizički napala. U pomoć djelatnicama prišao je kupac dok se dvojac udaljio vozilom u nepoznatom pravcu, a djelatnice su događaj dojavile policiji.

Po zaprimljenoj dojavi, ubrzo su pronađeni te uhićeni i dovedeni u prostorije policije na kriminalističko istraživanje - kaže Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije.

Razbojnički par pobjegao je nakon što su djelatnice shvatile da muškarac krade alkohol i pokušale ga spriječiti. Razbojnica se izvikala na njih, jednu je odgurnula, a drugu (23) ispljuskala, lakše je ozlijedivši. Kupac je pomogao djelatnicama, a razbojnici su dali petama vjetra. Policija ih prijavila za razbojničku krađu te su završili kod pritvorskog nadzornika. Tamo će im se vjerojatno pridružiti još jedan 'kolega'. U ponedjeljak je još bio na policijskoj obradi, a opljačkao je dvije trgovine. Kako saznajemo, prijetio je nožem, no do okončanja obrade, u policiji nam to nisu potvrdili.

- U nedjelju oko 21 sat na gradskom predjelu Smiljevac u Zadru nepoznati maskiran počinitelj je ušao u trgovinu odakle je uz prijetnje od trgovkinje otuđio novac. Nakon toga je ušao u drugu trgovinu istog vlasnika te od trgovkinje uz prijetnje također otuđio novac, nakon čega se udaljio. Nešto kasnije policijski službenici su uhitili jednu osobu, koja se dovodi u svezu s počinjenim razbojništvima te je u tijeku kriminalističko istraživanje - kaže Ivana Grbin.