Posjet u utorak navečer trebala je ostati tajna, no Javier Martinez-Brocal, novinar televizijske novinske agencije Rome Reports, slučajno se našao na tom području u središtu Rima. Cijeli događaj je snimio mobitelom i objavio na Twitteru, nakon čega je događaj postao viralan.

Papa Franjo (85) poslao je pismo Martinez-Brocalu u kojem mu je čestitao na njegovom radu te mu se požalio na vlastitu lošu sreću.

"Ne možete reći da to nije bio peh… nakon što su poduzete sve mjere opreza, tamo se našao novinar na stajalištu taksija",“ napisao je papa Franjo u pismu koje je Martinez-Brocal podijelio s kolegama u petak.

"Ne treba izgubiti smisao za humor", napisao je Papa. "Hvala što radite svoj posao, iako je to dovelo do poteškoća za Papu.“

Papa Franjo, koji se kloni neprobojnih automobila i vidljive policijske pratnje, u prodavaonicu s pločama StereoSound, koja se nalazi u blizini drevnog Panteona, stigao je u bijelom Fiatu 500 koji je vozio jedan od vatikanskih zaposlenika. U prodavaonici se zadržao otprilike 15 minuta.

Vlasnici prodavaonice kasnije su izjavili da su se s njim sprijateljili prije puno godina dok je bio kardinal Jorge Mario Bergoglio, nadbiskup Buenos Airesa.

Dolazio je u njihovu prodavaonicu kako bi kupio ploče klasične glazbe i CD-ove kada je bio u Rimu zbog crkvenih poslova i odsjedao u obližnjoj rezidenciji za gostujuće klerike.

"Najviše mi nedostaje (otkad je postao Papa) to što ne mogu hodati ulicama, kao što sam to činio u Buenos Airesu, dok sam išao od jedne župe do druge", napisao je Papa.

Vlasnici prodavaonice kasnije su rekli da su Papi dali komplet CD-ova s klasičnom glazbom, no nisu željeli biti konkretniji.

Poznato je da Papa voli slušati Beethovena, Mozarta i Bacha, a također je ljubitelj i tango glazbe koja potječe iz njegove rodne Argentine.

Ovo nije prvi put da je Papa posjetio trgovinu u Rimu. Dvije godine nakon što je izabran za Papu, 2015. godine, naručio je novi par naočala kod rimskog optičara. Iako su naočale trebale biti dostavljene u Vatikan, odlučio ih je sam preuzeti u trgovini.

Jednom je otišao u trgovinu po ortopedske cipele.