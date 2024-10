Ujutro magla, kasnije kiša. Izdali žuti alarm zbog vjetra

U srijedu će biti promjenjivo oblačno mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana. Na istoku zemlje i u Dalmaciji djelomice sunčano i većinom bez oborine. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, drugdje sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 25 °C, javlja DHMZ.

U četvrtak će biti promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti mjestimice s kišom. Najviše sunčanih razdoblja bit će u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab, na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, u Dalmaciji Jugo. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 °C.

DHMZ je izdao žuti alarm za srijedu za Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

