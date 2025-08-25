Obavijesti

POVRATAK U PRAVO LJETO

Ujutro za jaknu, popodne plažu, a do kraja tjedna sve toplije

Od srijede slijedi osjetno toplije vrijeme, uz južinu i česte vruće dane. Iako će većinom prevladavati sunčano, u gorju i unutrašnjosti Istre može pasti malo kiše, a na kraju tjedna bi jugo moglo stvarati probleme

Nakon što je ponedjeljak donio jutarnju temperaturu ispod 10 °C u većini kontinentalnih krajeva, i utorak će početi prilično svježe. Na kopnu se očekuju vrijednosti između 7 i 12 °C, lokalno i uz maglu, dok će na Jadranu jutarnje temperature biti osjetno više, od 18 do 23 °C, piše Zoran Vakula za HRT.

Danju će posvuda prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. U Slavoniji, Baranji i Srijemu najviša dnevna temperatura mogla bi dosegnuti i 29 °C, a slično nas čeka i u središnjoj Hrvatskoj, uz slab vjetar i obilje sunca. U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se između 23 i 26 °C, uz prolaznu naoblaku i tek malu mogućnost kratkog pljuska.

Na sjevernom i srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije najviša dnevna temperatura bit će oko 28 °C, uz burin i maestral te mirno do malo valovito more. Najtoplije će biti na jugu Hrvatske, gdje se očekuje između 28 i 29 °C, a jutarnja temperatura u priobalju neće padati ispod 18 °C.

Od srijede slijedi osjetno toplije vrijeme, uz južinu i česte vruće dane. Iako će većinom prevladavati sunčano, u gorju i unutrašnjosti Istre može pasti malo kiše. Promjena dolazi u četvrtak i osobito u petak, kada će jugo jačati, a na sjevernom i srednjem Jadranu ponovno prijete pljuskovi, grmljavina, lokalno i nevrijeme.

Jugo donosi probleme na moru

Meteorolozi upozoravaju da će u drugom dijelu tjedna jaki i olujni udari juga stvarati poteškoće u prometu te uzrokovati poplavljivanje dijela obale i riva. Uz to, zbog obilnijih oborina moguća su i kraća lokalna nevremena, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Noći će biti sve toplije, a dani ponegdje i neugodno vrući.

