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RAT ZA SUPERJAHTU PLUS+

Ukleta jahta u Lori svaki mjesec stoji Rusa 170 tisuća eura!

Piše Anamarija Burazer,
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Ukleta jahta u Lori svaki mjesec stoji Rusa 170 tisuća eura!
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/PROFIMEDIA
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Odvjetnik Imon Choudhury, koji zastupa Lanelia Holdings i Alekseja Inkina, tvrdi za Express da je Inkin kupnju jahte počeo prije sankcija, no ukrajinske vlasti to tumače posve drugačije

Superjahta Royal Romance, vrijedna oko 130 milijuna eura, već više od četiri godine nalazi se u Hrvatskoj. Luksuzno plovilo dugo 92,5 metara, s više paluba, bazenom i kinom, postalo je predmet jednog od najsloženijih sporova vezanih za rusku i prorusku imovinu blokiranu nakon invazije na Ukrajinu.

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