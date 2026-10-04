Odvjetnik Imon Choudhury, koji zastupa Lanelia Holdings i Alekseja Inkina, tvrdi za Express da je Inkin kupnju jahte počeo prije sankcija, no ukrajinske vlasti to tumače posve drugačije
RAT ZA SUPERJAHTU PLUS+
Ukleta jahta u Lori svaki mjesec stoji Rusa 170 tisuća eura!
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Superjahta Royal Romance, vrijedna oko 130 milijuna eura, već više od četiri godine nalazi se u Hrvatskoj. Luksuzno plovilo dugo 92,5 metara, s više paluba, bazenom i kinom, postalo je predmet jednog od najsloženijih sporova vezanih za rusku i prorusku imovinu blokiranu nakon invazije na Ukrajinu.
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