'Ukrajina bez pomoći Amerike može izdržati samo do ljeta. Od Europe nema neke pomoći'

Ako želite stvarna sigurnosna jamstva, ako zapravo želite osigurati da Vladimir Putin ponovno ne napadne Ukrajinu, najbolje sigurnosno jamstvo je dati Amerikancima ekonomski napredak u budućnosti Ukrajine. To je puno bolje jamstvo sigurnosti od 20.000 vojnika iz neke zemlje koja nije ratovala 30 ili 40 godina, kazao je američki potpredsjednik J. D. Vance u intervjuu za Fox News nakon što je američka administracija objavila da pauzira svu planiranu vojnu pomoć Ukrajini sve dok ukrajinski čelnici ne pokažu interes za postizanjem mirovnog sporazuma.

Ovom rečenicom plastično je objasnio što je na stolu - žele napraviti pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da SAD-u prepusti ukrajinska mineralna bogatstva. Eksploatiranjem vrijedne rude SAD planira vratiti novac koji je do sada uložio u Ukrajinu u vidu vojne i humanitarne pomoći. Zelenski nikad nije odbio potpisati takav ugovor, ali je zauzvrat tražio sigurnosna jamstva i svojevrsnu zaštitu od SAD-a kako bi bio siguran da ih Putin nikad više neće napasti. No takve garancije nije dobio, pa je cijela priča propala na prošlotjednom skandaloznom sastanku Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Vilko Klasan, vojni analitičar i stručnjak za raketne sustave protuzračne obrane, kaže kako je ovakav potez Trumpa očekivan i smatra da je Zelenski na sastanku s Trumpom pogriješio.

- Razumijem njegovu emociju, ali kao predsjednik države koji je došao moliti nečiju pomoć trebao je biti diplomat. Ukrajina bi bez Amerike davno bila gotova. Kod pregovora odlučuje razum, ne emocije. Morao je biti spreman na sve, pa i na nagaznu minu na koju je naletio jer očito je da je sve pripremljeno. Netko mu je trebao skinuti psihološki profil Trumpa, za to postoje razni stručnjaci i savjetnici. Ne ideš sam tamo, posebno ako si u nepovoljnoj pregovaračkoj poziciji. Trump mu stvara pritisak, to je jasno. Želi sve što prije okončati jer zna da Ukrajina ne može izdržati bez njega. A druge strane, mi ne znamo što o svemu misli Putin. Ja i dalje tvrdim da treba pregovarati s neprijateljem, Europa treba pregovarati s Putinom. Možeš ti pregovarati s Trumpom i može se dogoditi da Putin kaže: 'Ali ne, to neće moći'. I što onda? - napominje Klasan te dodaje kako je ovaj rat ogolio sve dosadašnje ratove za koje je danas sasvim jasno da su se vodili zbog resursa i interesa, i nafte, pa i banana.

- Kasnije se to pokrije nekakvim slobodama, ljudskim pravima i sličnom floskulama. Nije isključeno da će se Putin i Trump poslije dogovoriti o podjeli minerala. Eto to su ta sigurnosna jamstva da Ukrajinu više neće napadati - smatra Klasan te objašnjava kako Zelenski, nažalost, nema opcija jer u budućnosti, a posebno bez pomoći Amerike, može izgubiti samo još više ljudi i više teritorija.

- On ne može dobiti Rusiju. Ako Zelenski ne pristane, ovo neće biti pauza, ovo će biti zauvijek. Ako bude vjerovao EU, Ukrajina je gotova jer ovo što Europa daje, to je ništa. Ukrajinci mogu izdržati do ljeta. Bez protuzračne obrane Rusija će ih uništiti u nekoliko mjeseci. Joe Biden je prije odlaska s dužnosti predsjednika SAD-a Ukrajincima dao izdašnu pomoć jer je sumnjao da će Trump ovo učiniti. Svi smo znali da je nepredvidiv, ali ovo što radi nitko nije očekivao. Realno, Amerika je rasla na ratovima. I Europa bi trebala pognuti glavu jer Europi iz ove perspektive trebaju tri-četiri godine da se naoruža. Bez Amerike ostaje bez nuklearnoga kišobrana, ali i bez obavještajnih podataka. Ako bi se NATO raspao, Europi bi trebalo 10-15 godina da dođe u stanje u kojem je sad. A Europe nema, Europu čine pojedinačne zemlje i svaka ima svoj interes - zaključuje Klasan.

Rusija u ovom trenutku gleda vlastite interese, a iz Kremlja stižu vijesti kako bi svaka normalizacija odnosa sa SAD-om zahtijevala ukidanje sankcija protiv Moskve.

Zamjenik glavnog direktora Kraljevskog instituta ujedinjenih službi, Malcolm Chalmers, smatra kako Ukrajina neće propasti nakon Trumpove odluke da pauzira američku vojnu pomoć toj zemlji dodajući kako se odluka ne odnosi na ekonomiju, već da je vođena njegovim mišljenjem da je Rusija voljna sklopiti mirovni sporazum, pri čemu je Ukrajina jedina prepreka.

- Ali nema dokaza da bi Rusija bila spremna prihvatiti dogovor i kako bi on izgledao – kazao je Chalmers objasnivši da bi "scenarij iz noćne more" bio da SAD i Rusija uskoro objave dogovor, a zatim kažu Ukrajini i Europi da "uzmi ili ostavi".

- Rasprava je sada krenula dalje. Ono što će se najviše računati je koliko su Ujedinjeno Kraljevstvo i Europa spremni pomoći Ukrajini u inat SAD-u. Nedavne procjene pokazuju da je samo 20 posto ukupne vojne opreme isporučene ukrajinskim snagama sada iz SAD-a. Čak 55 posto je domaće proizvodnje u Ukrajini, a 25 posto iz Europe i ostatka svijeta. No, onih 20 posto je najsmrtonosnije i najvažnije – kazao je Chalmers.

Donald Trump je, dodajmo, naveo kako je Amerika do sada dala pomoći u vrijednosti od 350 milijardi dolara, no analize pokazuju da je taj iznos znatno manji, oko 120 milijardi dolara. Koliko god on iznosio, Amerika ga planira vratiti preko ukrajinskih minerala.