Ukrajina bombardirala Rusiju. Stradala postrojba povezana s masakrom u Buči

Snage za bespilotne sustave (USF) Ukrajine pogodile su poligone za obuku i vojne kampove ruske 3. i 36. kombinirane armije u noćnoj operaciji dronovima 30. svibnja, izvijestio je zapovjednik USF-a Robert „Magyar” Brovdi na svom Telegram kanalu.

Napad je također pogodio položaje ruske 64. zasebne motorizirane streljačke brigade, jedne od postrojbi odgovornih za pokolj ukrajinskih civila u Buči tijekom prvih dana invazije punog opsega.

Russian military scatter during a @413_raid drone attack on a training ground and underground base of Russia’s 64th Motor Rifle Brigade near Prymorskyi Posad in Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/nv5uKnNmAo — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 30, 2026

Ukrajinski piloti dronova izveli su noćni udar na ruske vojne položaje, pogodivši poligon 3. armije „Trokhizbenka” u okupiranoj Luhanskoj oblasti te poligon 36. armije „Prymorskyi Posad” u okupiranoj Zaporiškoj oblasti, rekao je Brovdi. Posljednji spomenuti kamp koristila je i 64. brigada.

Vojska je potvrdila ukupno 21 pogodak (13, odnosno 8 na svakom cilju), kazao je Brovdi.

Napade su izvele postrojbe USF-a „Magyar Birds” (Magjarove ptice) i „Raid” (Racija), koje su dio novoosnovanog Centra za duboke udare, na dubini od 70 kilometara i 100 kilometara od linije bojišnice.

Pojedinosti o ruskim gubicima još se istražuju, no Ukrajina je do sada potvrdila gubitak 31 pripadnika 64. brigade. To uključuje devet poginulih vojnika, devet ozlijeđenih i još 13 nestalih.

„Najvjerojatnije su ove brojke značajno podcijenjene”, rekao je Brovdi.

Gubici od udara na kamp za obuku 3. armije još se utvrđuju. USF je također pogodio skladište plina u Jenakijevu u okupiranoj Donjeckoj oblasti, kao i rusku logistiku u okupiranim oblastima Luhansk i Donjeck.

Ruska 64. motorizirana streljačka brigada bila je među postrojbama koje su sudjelovale u pokolju u Buči u Kijevskoj oblasti tijekom ruske okupacije između veljače i ožujka 2022. godine. Predgrađe sjeverozapadno od Kijeva, Buča je postala simbol ruskih ratnih zločina nakon što su u travnju 2022., nakon što su je oslobodile ukrajinske trupe, otkrivene masovne grobnice.

U okrugu Buča ubijeno je više od 1.400 civila, uključujući 637 u samoj Buči. Mnogi su pogubljeni, a njihova su tijela ostavljena na ulicama ili pokopana u masovnim grobnicama. Među žrtvama je bilo i 37 djece.

Noćni napad na kamp za obuku 64. brigade najnoviji je primjer sve učinkovitije ukrajinske kampanje dubokih udara na ruske položaje blizu prve crte bojišnice. Ovi udari pogađaju ciljeve na operativnoj razini, između 20 i 200 kilometara od linije razdvajanja.

Ukrajinske bespilotne letjelice srednjeg dometa napadaju skladišta střeliva, skladišta goriva i zapovjedna mjesta, prisiljavajući rusku vojsku da premjesti ta sredstva dalje od prve crte bojišnice, što stvara pritisak na logistiku Moskve.

Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je početkom svibnja da se broj ukrajinskih dubokih udara „značajno” povećao.