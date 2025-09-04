Ukrajina mjesečno proizvodi više haubica nego što ih imamo

Ukrajinska obrambena industrija planira proširiti proizvodnju topništva novim varijantama haubice Bohdana, jednog od najproizvođenijih sustava u zemlji od početka ruske invazije punog opsega.

Prema pisanju novinara Mariusza Marszałkowskog s portala Defence24, proizvođač Bohdane planira montirati 155 mm sustav na južnokorejske i njemačke šasije (moguće gusjeničarske), a također razvija i verziju s cijevi kalibra 39. Ovi koraci omogućili bi raznolikost konfiguracija sustava i širu primjenu u ukrajinskim oružanim snagama.

Program Bohdana već je dosegnuo značajne brojke. Marszałkowski navodi da je proizvedeno 345 točkaških verzija haubice na različitim tipovima šasija, uz dodatnih 100 vučenih topova. Trenutna proizvodnja iznosi više od 30 jedinica mjesečno, a cjelokupna se proizvodnja odvija unutar Ukrajine. Sustav Bohdana postao je ključni element ukrajinske protuofenzivne vatrene moći, osiguravajući artiljeriju NATO standarda kalibra 155 mm za postrojbe na prvoj crti. Razvijanjem novih varijanti na stranim platformama, ukrajinski inženjeri žele poboljšati mobilnost, preživljavanje na bojištu i integraciju u NATO logistički sustav.

Marszałkowski ističe kako se širenje programa ne odnosi samo na količinu, već i na prilagodbu operativnim potrebama. Opcija s cijevi kalibra 39 mogla bi ponuditi alternativu postojećim sustavima s dužom cijevi, čime bi se osigurala veća fleksibilnost u različitim taktičkim uvjetima. U međuvremenu, partnerstva sa stranim dobavljačima šasija osigurala bi kompatibilnost s većim brojem vozila za potporu koja su već u službi kod ukrajinskih saveznika.

Tempo programa odražava ratnu hitnost. Uz mjesečnu proizvodnju veću od 30 jedinica, ukrajinska domaća industrija održava razinu proizvodnje koja je namijenjena nadomještanju gubitaka na fronti i održavanju dugotrajnih operacija. Smještanje cjelokupne proizvodnje unutar Ukrajine dodatno naglašava odlučnost Kijeva da očuva obrambenu neovisnost unatoč ruskim napadima na industrijske pogone.

Ako se planovi ostvare, uvođenje stranih šasija i novih opcija cijevi moglo bi dodatno integrirati ukrajinsku artiljeriju u NATO standarde te povećati operativnu fleksibilnost na raznolikim bojištima diljem zemlje.