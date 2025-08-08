Obavijesti

RUSI NAPREDUJU

Ukrajina naredila evakuaciju civila na istoku zemlje

Piše HINA,
Počinjemo s obveznom evakuacijom obitelji s djecom", objavio je na Telegramu Vadim Filaškin, guverner Donjecke regije, gdje se odvija većina borbi.

Ukrajina je u petak objavila da provodi nove prisilne evakuacije civila na istoku svog teritorija, gdje ruske snage nastavljaju s osvajanjem, nakon slične mjere krajem srpnja.

"Počinjemo s obveznom evakuacijom obitelji s djecom", objavio je na Telegramu Vadim Filaškin, guverner Donjecke regije, gdje se odvija većina borbi. Naveo je dvadesetak lokacija gdje će biti provedene evakuacije.

Ta sela, u kojima žive stotine ljudi, nalaze se otprilike 30 kilometara od bojišnice.

"Ukupno se na tim lokacijama trenutno nalazi otprilike 109 djece", rekao je Filaškin. "Ponavljam još jednom: ostati u Donjeckoj regiji izuzetno je opasno. Evakuirajte se dok još možete", dodao je.

Ruska vojska osvaja teritorij na istoku Ukrajine više od godinu dana, a u srpnju je ubrzala svoje napredovanje četvrti mjesec zaredom.

Izuzev prvih mjeseci ruske invazije, pokrenute u veljači 2022., samo je u studenom prošle godine ruski napredak bio veći nego prošli mjesec, prema analizi podataka američkog Instituta za proučavanje rata koju je proveo AFP.

Očekuje se da će se američki predsjednik Donald Trump, koji se zalaže za okončanje rata, sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sljedeći tjedan.

