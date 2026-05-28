Ukrajina postaje dio zračne obrane Europske unije

Piše Filip Sulimanec,
Ova izjava von der Leyen odražava širi zaokret u pristupu Europe prema Ukrajini: od hitne vojne pomoći prema dubljoj, dugoročnoj obrambenoj suradnji

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Ukrajina biti u potpunosti integrirana u europske napore u području protuzračne obrane, bespilotnih letjelica i borbe protiv dronova, što predstavlja daljnji korak u uključivanju Kijeva u sigurnosnu arhitekturu kontinenta.

Von der Leyen je to izjavila nakon telefonskog razgovora s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, istaknuvši kako je potvrdila potporu Europe Ukrajini u trenutku kada Rusija intenzivira svoj rat.

"U telefonskom razgovoru s predsjednikom Zelenskim ponovila sam punu potporu Europe Ukrajini dok Rusija pojačava svoj brutalni agresivni rat", napisala je predsjednica Europske komisije na platformi X. Navela je da su protuzračna obrana, bespilotne letjelice i kapaciteti za borbu protiv dronova sada među najhitnijim obrambenim prioritetima Europe, što su područja u kojima je Ukrajina stekla opsežno ratno iskustvo tijekom ruske invazije punog opsega. I Ukrajina će biti u potpunosti integrirana u te napore", izjavila je.

Ova izjava odražava širi zaokret u pristupu Europe prema Ukrajini: od hitne vojne pomoći prema dubljoj, dugoročnoj obrambenoj suradnji. Iskustvo Kijeva u suprotstavljanju ruskim raketnim napadima i napadima bespilotnih letjelica postaje sve važnije za vlastito sigurnosno planiranje Europe.

Von der Leyen je istaknula da će zajam za potporu Ukrajini dati "vitalan doprinos" tim naporima, osiguravajući 28,3 milijarde eura samo ove godine kako bi se pomoglo u pokrivanju vojnih potreba Ukrajine.

