Englezi: U Ukrajini je do sada poginulo 500.000 Rusa

Gotovo 500.000 ruskih vojnika poginulo je od početka invazije 2022. do danas, prema podacima najveće britanske obavještajne agencije.

Brojke je otkrila ravnateljica GCHQ-a Anne Keast-Butler u svom prvom javnom govoru, u kojem je iznijela prijetnje s kojima se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava i mjere za koje vjeruje da se moraju poduzeti kako bi se s njima suočili.

Šefica obavještajne službe upozorila je da se Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi u "trenutku od presudne važnosti" dok Rusija "nemilosrdno cilja" kritičnu infrastrukturu diljem zemlje.

Također je okrivila Kremlj za niz špijunskih zavjera na britanskom tlu te, odnedavno, za vođenje neobjavljenog "hibridnog rata" protiv Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja NATO-a. Iako su i Kijev i Moskva redovito objavljivali procjene gubitaka druge strane, nerado iznose detalje o vlastitima.

Međutim, u veljači je predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Ukrajina izgubila 55.000 vojnika od 2022. godine.

BBC News na ruskom jeziku, zajedno s neovisnim medijem Mediazona i skupinom volontera, broji ruske ratne gubitke od veljače 2022. Vodi se popis imenovanih pojedinaca čiju su smrt uspjeli potvrditi koristeći službena izvješća, novine, društvene mreže te nove spomenike i grobnice. BBC je do sada uspio potvrditi imena 223.539 ruskih vojnika i časnika koji su poginuli u Ukrajini.