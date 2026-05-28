Obavijesti

News

Komentari 5
RAT U UKRAJINI

Englezi: U Ukrajini je do sada poginulo 500.000 Rusa

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Englezi: U Ukrajini je do sada poginulo 500.000 Rusa
Foto: X/Screenshoot

Anne Keast-Butler optužila je Kremlj za niz špijunskih zavjera na britanskom tlu te, odnedavno, za vođenje neobjavljenog "hibridnog rata" protiv Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja NATO-a

Gotovo 500.000 ruskih vojnika poginulo je od početka invazije 2022. do danas, prema podacima najveće britanske obavještajne agencije.

Brojke je otkrila ravnateljica GCHQ-a Anne Keast-Butler u svom prvom javnom govoru, u kojem je iznijela prijetnje s kojima se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava i mjere za koje vjeruje da se moraju poduzeti kako bi se s njima suočili.

Šefica obavještajne službe upozorila je da se Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi u "trenutku od presudne važnosti" dok Rusija "nemilosrdno cilja" kritičnu infrastrukturu diljem zemlje.

PILOTI PRIJAVLJUJU PROBLEME Rusiju sumnjiče za sve češće ometanje GPS-a iznad Baltika
Rusiju sumnjiče za sve češće ometanje GPS-a iznad Baltika

Također je okrivila Kremlj za niz špijunskih zavjera na britanskom tlu te, odnedavno, za vođenje neobjavljenog "hibridnog rata" protiv Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja NATO-a. Iako su i Kijev i Moskva redovito objavljivali procjene gubitaka druge strane, nerado iznose detalje o vlastitima.

Međutim, u veljači je predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Ukrajina izgubila 55.000 vojnika od 2022. godine.

BBC News na ruskom jeziku, zajedno s neovisnim medijem Mediazona i skupinom volontera, broji ruske ratne gubitke od veljače 2022. Vodi se popis imenovanih pojedinaca čiju su smrt uspjeli potvrditi koristeći službena izvješća, novine, društvene mreže te nove spomenike i grobnice. BBC je do sada uspio potvrditi imena 223.539 ruskih vojnika i časnika koji su poginuli u Ukrajini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata
ZEMLJU NAGRIZA KORUPCIJA

Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata

Ruska omča u zadnje vrijeme popušta, no sukobi nisu ni blizu kraja • Država grca u kriminalu • Predsjednika volodimira Zelenskog pritišću da unatoč ratu raspiše izbore
Zelenski je poslao dramatično pismo Trumpu: 'Kritično je...'
'PRIJETI NAM NOVI VAL NAPADA'

Zelenski je poslao dramatično pismo Trumpu: 'Kritično je...'

U pismu, u koje je uvid imao Kyiv Independent, Zelenski navodi da se Ukrajina u obrani od balističkih projektila gotovo isključivo oslanja na SAD...
Rusiju sumnjiče za sve češće ometanje GPS-a iznad Baltika
PILOTI PRIJAVLJUJU PROBLEME

Rusiju sumnjiče za sve češće ometanje GPS-a iznad Baltika

Civilni piloti prijavljuju sve više ometanja GPS-a tijekom letova iznad Baltika, a europski dužnosnici upozoravaju da bi iza svega mogle stajati ruske vojne baze u Kalinjingradu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026