RUSKI UDARI

Kaja Kallas: Amerikanci odlaze iz Kijeva. Ukrajinci: Nije istina

Piše Filip Sulimanec,
Kaja Kallas: Amerikanci odlaze iz Kijeva. Ukrajinci: Nije istina
Foto: Alina Smutko

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova jučer je priopćilo kako planira nove napade na Kijev te je pozvalo strance i diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu

Visoka predstavnica EU-a Kaja Kallas izjavila je da veleposlanstvo SAD-a napušta Kijev nakon ruskih prijetnji napadom na ukrajinski glavni grad. „Prema onome što smo jučer čuli iz Ukrajine, sva veleposlanstva ostaju, osim jednog. Svi Europljani su ostali; SAD je otišao”, rekla je.

Istovremeno, glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tykhyi izjavio je da informacije o odlasku američkog veleposlanstva nisu točne. Podsjećamo, rusko Ministarstvo vanjskih poslova jučer je priopćilo kako planira nove napade na Kijev te je pozvalo strance i diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu.

INTEGRACIJA Ukrajina postaje dio zračne obrane Europske unije
Ukrajina postaje dio zračne obrane Europske unije

Mete bi, kako tvrde, bili „objekti za projektiranje, proizvodnju, programiranje i pripremu za korištenje bespilotnih letjelica koje 'kijevski režim' koristi uz pomoć stručnjaka iz NATO-a”.

Rusija tvrdi da je granatiranje Kijeva navodno odgovor na napad na fakultet i studentski dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti, koji se dogodio 22. svibnja. Putin je izjavio da je u tom napadu poginulo šestero ljudi, dok se još 15 osoba, prema njegovim riječima, vodi kao nestalo.

