Zamjenik načelnika Ureda predsjednika, pukovnik Pavlo Palisa, rekao je da Ukrajina istražuje nove mogućnosti novačenja jer je trenutačni sovjetski sustav zastario. Prema novom sustavu svi muškarci između 18 i 25 godina će se moći dobrovoljno prijaviti u vojsku, piše AP.

- Ponudit ćemo im dobre financijske uvjete i dobru i temeljnu obuku - otkrio je Palisa. Cilj nove metode mobilizacije je one između 18 i 25 godina koji su trenutačno izuzeti od mobilizacije, a također će ciljati na Ukrajince koji imaju pravo na odgodu.

Foto: Viacheslav Ratynskyi

Bivši predsjednik Biden je zatražio od Zelenskog dana snizi dobnu granicu na 18 godina, ali Kijev je to odbio jer se boji da će izgubiti mladiće i buduće naraštaje. Taj strah je opravdan jer Ukrajina prolazi kroz pravu demografsku katastrofu.

- Moj stav je da moramo započeti otvoreni dijalog s društvom. Obrana države nije samo odgovornost Oružanih snaga. To je dužnost svakog građanina Ukrajine i to je njihova obveza - rekao je Palisa.

Iako je Kijev dosta hermetičan što se tiče izvještavanja o gubicima u ratu, ovo je eklatantan dokaz da Ukrajini drastično nedostaju svježe snage. Rusija neumoljivo napreduje na svim bojišnicama od Kurska do Crnog mora i ne misli stati.

- Imamo ogroman mobilizacijski potencijal i više nego nam je potrebno, ali Mehanizam koji trenutačno imamo ne dopušta nam da budemo onoliko učinkoviti koliko bismo mogli - rekao je Palisa.

Izgleda da su vlasti u Kijevu svjesne da postoji veliki broj Ukrajinaca koji se ne bori, a vojno su sposobni. No čini se da Zelenski još uvijek nije voljan spustiti dobnu granicu jer se boji reakcije javnosti.

To nije bez osnova. Posljednja istraživanja su pokazala da sve manje Ukrajinaca podržava borbu do konačne pobjede, a to znači protjerivanje Rusa sa svih okupiranih područja i povratak Krima.

Novi zamjenik načelnika Ureda predsjednika, pukovnik Pavlo Palisa imenovan je na tu poziciju kako bi riješio sistemske probleme unutar vojske. Ima iskustvo borbi na prvim crtama i zapovijedao je 93. brigadom “Holodnij Jar,” tijekom brutalne devetomjesečne bitke za Bakhmut.

- Ovo je jedinstvena prilika da se vrhovnom vodstvu zemlje skrene pozornost na goruća vojna pitanja - rekao je Palisa i dodao da se želi vratiti na bojišnicu.

Brojni vojni analitičari su kao razlog za nedavne ukrajinske neuspjehe osim nedostatka ljudstva označili i lošu komunikaciju između ukrajinskih zapovjednika na bojišnici koja se proteže preko 1000 kilometara.

Iako je Zelenski u Davosu rekao da Ukrajina ima 800.000 vojnika, tri godine teških borbi su iscrpile njene ljudske resurse. Putin je prošle godine donio uredbu kojom se broj ruskih vojnika povećava na 1.500.000 vojnika. Rusija svakog mjeseca regrutira više od 30.000 vojnika.