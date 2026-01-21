Witkoff se sastaje s Putinom u četvrtak: 'Rusi traže sastanak, to je značajno s njihove strane'

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff rekao je da će se u četvrtak sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Moramo se s njim sastati u četvrtak", rekao je Witkoff u intervjuu za CNBC misleći na Putina, a prenosi Reuters.

"Ali Rusi traže taj sastanak. Mislim da je to značajna izjava s njihove strane", rekao je.

Kremlj je prošli tjedan izjavio da se priprema dočekati Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera u Moskvi na mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali da još nisu određeni datumi.

Prema izvješćima medija iz Moskve, predstavnici Rusije i Sjedinjenih Država razgovarali su o bilateralnim odnosima i mirovnom rješenju za Ukrajinu na marginama Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) u Davosu.

Sastanku, održanom u utorak navečer, prisustvovali su Steve Witkoff, Jared Kushner te ruski pregovarač Kiril Dmitriev, navodi se u izvješćimakoje prenosi dpa.

Rezultati razgovora nisu objavljeni, no Witkoff je snimljen na videu koji je objavio ruski list Izvestija kako govori: „Imali smo vrlo pozitivan sastanak.“ Nije dao dodatne komentare.

Trump želi okončati rat u Ukrajini koji traje gotovo četiri godine. Njegovi izaslanici dosad su uglavnom razgovarali s ukrajinskom stranom, dok su europske zemlje sudjelovale u nekim krugovima pregovora.

Rusko vodstvo na čelu s predsjednikom Vladimirom Putinom ne sudjeluje izravno u razgovorima, ali je uključeno putem veza s Witkoffom i Kushnerom.