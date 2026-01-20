Obavijesti

ENERGETSKA KRIZA

Zabrinutost u Ukrajini zbog Černobila. Zbog ruskog napada na par sati nestalo struje

Piše Filip Sulimanec,
Zabrinutost u Ukrajini zbog Černobila. Zbog ruskog napada na par sati nestalo struje
Foto: Profimedia

Oko podneva u utorak glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi izjavio je da je nuklearna elektrana Černobil ostala bez cjelokupnog vanjskog napajanja električnom energijom, dok su dalekovodi koji opskrbljuju druge nuklearne elektrane u Ukrajini također bili pogođeni

Nekoliko ukrajinskih elektroenergetskih podstanica ključnih za nuklearnu sigurnost oštećeno je tijekom opsežnih ruskih napada u ponedjeljak ujutro, zbog čega Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) pomno prati situaciju, izjavio je čelnik agencije.

Napad je također na nekoliko sati isključio nuklearnu elektranu Černobil, piše Kyiv Post. Oko podneva u utorak glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi izjavio je da je nuklearna elektrana Černobil ostala bez cjelokupnog vanjskog napajanja električnom energijom, dok su dalekovodi koji opskrbljuju druge nuklearne elektrane u Ukrajini također bili pogođeni. 

Director General of the IAEA Grossi speaks during presentation of his candidacy for UN secretary-general, in Buenos Aires
Foto: Tomas Cuesta

 - Nekoliko ukrajinskih elektroenergetskih podstanica od vitalne važnosti za nuklearnu sigurnost bilo je zahvaćeno opsežnim vojnim djelovanjima jutros. IAEA aktivno prati razvoj događaja kako bi procijenila njihov utjecaj na nuklearnu sigurnost - rekao je Grossi u priopćenju. Agencija nije odmah iznijela pojedinosti o trajanju prekida niti o stanju pričuvnih sustava napajanja.

Oko 18 sati direktor černobilske elektrane Sergij Tarakanov izjavio je da su postrojenja ponovno priključena na mrežu, prema navodima AFP-a.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da ruski napadi na energetsku infrastrukturu predstavljaju izravnu prijetnju nuklearnoj sigurnosti, optužujući Moskvu da namjerno gađa podstanice kako bi stvorila rizik od nestanka struje za nuklearna postrojenja, uključujući i lokaciju u Černobilu. Sibiha je rekao da Ukrajina pojačava suradnju s IAEA-om te je pozvao njezino Upravno vijeće da odlučno reagira, zatraživši hitan sastanak i dovodeći u pitanje daljnje prisustvo Rusije u vijeću. „Državi koja namjerno stvara rizike za nuklearnu sigurnost ondje nije mjesto“, rekao je.

Ruske snage ponovno su tijekom noći napale Kijev, lansirajući balističke projektile i bespilotne letjelice na glavni grad, pri čemu je bilo žrtava i 5.635 višekatnih zgrada ostalo bez grijanja.

Prema riječima gradonačelnika, nakon udara bez grijanja je ostalo 5.635 višekatnica, od kojih je gotovo 80 % tek nedavno ponovno dobilo grijanje nakon prekida 9. siječnja. Do ponedjeljka navečer, 19. siječnja, samo je 16 od gotovo 6.000 zgrada još uvijek bilo bez grijanja zbog ranijih oštećenja.

„Lijeva obala i dalje je bez opskrbe vodom nakon današnjeg napada. Komunalni i energetski radnici obnavljaju grijanje, vodu i električnu energiju“, dodao je Kličko.

Nakon dvaju nedavnih ruskih udara na Kijev i usred jakog mraza, energetska situacija u gradu naglo se pogoršala. Izvanredni nestanci struje bez utvrđenog rasporeda traju gotovo tjedan dana, uz poremećaje u opskrbi vodom i grijanjem.

Fedorov je na sastanku s medijima objasnio kako je predsjednik postavio jasan zadatak: izgraditi sustav sposoban zaustaviti neprijatelja u zraku i na tlu, te pojačati asimetrične i kibernetičke udare na Rusiju i njezino gospodarstvo
Eksplozije su se u Kijevu počele čuti oko 2 sata ujutro. Zračne snage u tom su trenutku upozorile da balistički projektili ciljaju glavni grad, a nedugo potom izdana su dodatna upozorenja za Kijevsku, Dnjepropetrovsku i Viničku oblast
