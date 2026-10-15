Ukrajina udarila na rafinerije u Rusiji. Putin: Nisu prouzročili značajnu štetu. Gađaju tu i tamo

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je rekao da nedavni ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte nisu prouzročili značajnu štetu te je obećao da će Moskva odgovoriti na te napade, izvijestila je agencija Interfax.

"Gađaju tu i tamo. Ništa osobito značajno. Ipak, nastavljaju", rekao je Putin.

Njegove su izjave uslijedile nakon što je veliki ukrajinski napad bespilotnim letjelicama u četvrtak ujutro izazvao požar u rafineriji nafte u ruskoj Rjazanjskoj oblasti, prema riječima regionalnog guvernera.

Bio je to prvi potvrđeni ukrajinski napad na rusko energetsko postrojenje otkako je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju.

U srijedu je ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao da je Ukrajina napala rafinerije nafte u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti, iako je Ukrajina zanijekala bilo kakvu umiješanost.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u intervjuu za Financial Times, objavljenom u četvrtak, da je Ukrajina na tri dana bila obustavila napade na energetske objekte kako bi udovoljila zahtjevima SAD-a, ali da će ih sada nastaviti jer Rusija i dalje napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

„Materijalna šteta trenutačno se procjenjuje. Hitne službe rade na mjestu događaja”, napisao je o napadu na rafineriju guverner Rjazanske oblasti Pavel Malkov u objavi na Telegramu.

Dodao je da je u napadima oštećeno i skladište na drugoj lokaciji, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Rafinerija u Rjazanju u vlasništvu je ruskog naftnog diva Rosnjefta i opskrbljuje Moskvu gorivom. Posljednjih je mjeseci više puta bila meta napada dronovima. Rafinerija čini gotovo pet posto ukupnog ruskog kapaciteta prerade nafte.