Ukrajina: Većina Černihiva bez struje nakon ruskog napada

Većina sjeverne ukrajinske regije Černihiva ostala je bez struje u subotu nakon ruskog napada dronovima, rekao je guverner regije Vjačeslav Čaus. Rekao je da su u tijeku radovi na sanaciji štete. Regija, koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom, prije rata imala je gotovo milijun stanovnika.

Glavni grad regije, Černihiv, bio je potpuno bez struje, priopćila je gradska uprava.

Rusija je tijekom rata provela opsežnu kampanju bombardiranja ukrajinskih energetskih postrojenja, uzrokujući redovite, višesatne nestanke struje diljem zemlje.