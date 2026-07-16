Šok u Ukrajini. Političari bez riječi nakon odluke Zelenskog

Predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Mihajla Fedorova s dužnosti ukrajinskog ministra obrane u sklopu najnovije rekonstrukcije vlade svoje administracije.

Smjena je uslijedila nakon sastanka s vojnim vrhom 15. srpnja, izjavio je za Kyiv Independent ukrajinski dužnosnik upoznat s tom temom.

Fedorov je potom potvrdio svoju smjenu u objavi na društvenim mrežama kasnije te večeri, poručivši da mu je bila "velika čast služiti ukrajinskom narodu kao ministar obrane."

Foto: Alina Smutko

Fedorov je naveo više od 20 velikih postignuća tijekom svog mandata, uključujući gašenje sustava Starlink za ruske snage, kampanju protiv ruske logistike na okupiranom Krimu te "nepopularnu, ali iznimno važnu" inicijativu vojne reforme.

Odlazeći ministar također je naveo tri cilja koja nije uspio ostvariti: potpunu transformaciju ukrajinskog ministarstva obrane "u skladu s NATO-om i zdravim razumom", reformu sustava vojne nabave te izgradnju "kulture odgovornosti."

"Hvala svakome od vas koji brani Ukrajinu i radi na pobjedi", napisao je Fedorov. "Hvala cijelom mom timu na učinkovitoj službi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.... Nastavit ću raditi na misiji s kojom sam i došao u Ministarstvo obrane — poraziti neprijatelja asimetrijom, brzinom inovacija i snagom naše organizacije."

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko predložen je za novog ukrajinskog ministra obrane, izjavio je za Kyiv Independent zastupnik iz vladajuće stranke Sluga narodu, pod uvjetom da ostane anoniman.

Fedorov koji je u siječnju 2026. preuzeo dužnost ministra obrane Ukrajine, izjavio je da je strateški cilj ukrajinskih snaga nanijeti gubitke od 50.000 ruskih vojnika mjesečno.

General Klimenko vodio je Nacionalnu policiju od 2019. do 2023. godine, a imenovan je ministrom unutarnjih poslova nakon smrti svog prethodnika Denisa Monastirskog. Kako bi Klimenko preuzeo novu ulogu u vladi, parlament mora podržati njegovu nominaciju.

Klimenkova glasnogovornica Mariana Reva izjavila je za Kyiv Independent da je Klimenko bio iznenađen predsjednikovim prijedlogom. Zastupnici koji su razgovarali s Kyiv Independentom, kako iz vladajuće stranke tako i iz oporbe, ne odobravaju ovu potencijalnu promjenu.

Razlozi koji stoje iza iznenadne smjene proizlaze iz sukoba između Fedorova i kontroverznog ukrajinskog vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog, rekli su zastupnici i analitičari za Kyiv Independent.

Zelenski je predstavio kandidate za ministre tijekom sastanka sa svojom zastupničkom skupinom Sluga narodu u parlamentu navečer 15. srpnja. Zastupnik koji je prisustvovao sastanku rekao je da su mnogi ostali zatečeni odlukom da se Fedorov ponovno ne imenuje ministrom obrane.

"To izgleda kao izdaja", izjavili su za Kyiv Independent. "Mislim da je Zelenski sam sebi postavio tempiranu bombu jer je, prema zakonu, to bio njegov izbor."

Prema riječima tog zastupnika, Zelenski je opravdao smjenu Fedorova navodeći razdor između Ministarstva obrane i ukrajinskog vojnog vrha. Rekao je da je i vojnom vrhu potreban "reset" te sugerirao da bi na kraju mogla uslijediti i smjena Sirskog, otkrio je izvor.

"To je apsurdan odgovor. Ako je smatrao da je i vojnom vrhu potreban reset, zašto je onda otpustio ministra obrane?" rekao je zastupnik za Kyiv Independent.

Politički analitičar Volodimir Fesenko podijelio je slično mišljenje.

"Mislim da nije ispravno mijenjati ministra obrane svakih šest mjeseci. Nema temeljnih pritužbi na račun Fedorova i trebalo bi mu dopustiti da dovrši reforme koje je već najavio. Još jedna promjena ministra obrane — bez obzira na to tko ga zamjenjuje — jednostavno bi stvorila veći kaos", rekao je Fesenko za Kyiv Independent.

Prema istom izvoru, Zelenski je kao još jedan razlog za smjenu Fedorova naveo probleme s vojnim odsjecima i mobilizacijom. Zastupnik je dodao kako Zelenski očekuje da se Klimenko usredotoči upravo na rješavanje ta dva problema.

"To je loša vijest", izjavio je za Kyiv Independent zastupnik iz Zelenskijeve stranke.