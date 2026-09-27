Ukrajinci dronovima dostavili 4 tone hrane u okupirani Oleški: Ljudi jedu korov da prežive...

Ukrajinske snage izvele su neobičnu humanitarnu operaciju u okupiranom gradu Oleški u Hersonskoj oblasti, gdje su teškim bespilotnim letjelicama dostavile oko četiri tone hrane civilima odsječenima od redovite opskrbe. Prema informacijama koje prenosi The Kyiv Independent, pomoć je dronovima spuštena na oko stotinu lokacija diljem grada. U paketima su, uz hranu, bile i manje količine lijekova.

Oleški se nalazi na okupiranoj istočnoj obali Dnjepra, svega nekoliko kilometara od Hersona. Grad je pod ruskom kontrolom od početka invazije 2022., a broj stanovnika pao je s predratnih oko 24.000 na približno 2000 ljudi. Uvjeti za preostale civile iznimno su teški. Ljudi koji su uspjeli napustiti grad tvrde da su zalihe hrane pri kraju, da nema pouzdane opskrbe vodom ni električnom energijom te da pojedini stanovnici iz očaja jedu korov. Jedan muškarac koji je u travnju pobjegao iz Oleškija rekao je da su dronovi ispuštali pakete na više mjesta.

- Bilo je nešto lijekova i hrane. Nisam znao čiji su dronovi, ali pretpostavio sam da pomoć šalje Ukrajina - ispričao je.

'Rusi obaraju dronove s hranom'

Guverner Hersonske oblasti Oleksandr Prokudin optužio je ruske snage da sustavno pokušavaju spriječiti dostavu pomoći. Prema njegovim riječima, ruski vojnici obaraju dronove koji nose pakete, a dio zaliha navodno oduzimaju ili preprodaju. Ukrajinske vlasti također tvrde da stanovnicima prijeti odmazda ako prime takvu pomoć. Prokudin je rekao da okupacijske snage privode ljude zbog preuzimanja paketa te ih zatvaraju i fizički zlostavljaju. Te tvrdnje nije moguće neovisno provjeriti na okupiranom području.

Volonteri koji su ranije sudjelovali u evakuacijama stanovnika upozoravaju da bi dostave dronovima mogle izazvati dodatne pretrage i pritisak ruskih snaga na civile. Posljednja uspješna veća dostava pomoći cestovnim putem navodno je obavljena krajem svibnja. Kasniji pokušaji bili su prekinuti napadima dronovima, u kojima su, prema ukrajinskim izvorima, dvije osobe poginule, a nekoliko ih je ranjeno.

Grad između dvije vojske

Oleški se nalazi gotovo na samoj crti bojišnice. Ruske snage drže istočnu, a ukrajinske zapadnu obalu Dnjepra. Ukrajinske vlasti tvrde da ruska vojska koristi naselja na istočnoj obali kao zaklon za vojne položaje i napade preko rijeke, pri čemu oružje i mine smješta u blizini civilnih područja. Zamjenik načelnika Hersonske oblasne vojne uprave Oleksandr Tolokonnikov otišao je i korak dalje te optužio Rusiju da prisutnost civila koristi kao zaštitu od ukrajinskih udara. Evakuacija je iznimno opasna zbog miniranih cesta i stalnih borbi. Pojedini stanovnici navodno pokušavaju pješice doći do susjednih mjesta, prelazeći područja za koja se sumnja da su minirana.

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Na sve teže stanje civila na okupiranim područjima upozorio je i povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava Michael O'Flaherty.

Naglasio je da ljudi, uključujući djecu, na pojedinim područjima nemaju redovit pristup hrani, vodi, električnoj energiji i medicinskoj pomoći te podsjetio da međunarodno humanitarno pravo okupacijskim vlastima nameće obvezu zaštite civila i omogućavanja humanitarne pomoći. The Kyiv Independent navodi da ukrajinska vojska slične dostave dronovima provodi još od ožujka, u pokušaju da pomogne ljudima koji su ostali zarobljeni na okupiranoj strani Dnjepra.