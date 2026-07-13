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POGOĐEN LUKOIL

Ukrajinci gađali rusko naftno skladište: Odjeknule eksplozije

Piše 24sata,
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Ukrajinci gađali rusko naftno skladište: Odjeknule eksplozije
Foto: SOCIAL MEDIA/via REUTERS
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Nakon noćnog napada izbio je požar u naftnom skladištu u Stavropoljskoj pokrajini, dok su se eksplozije čule i u Moskovskoj oblasti gdje je aktivirana protuzračna obrana

Ukrajinske snage tijekom noći izvele su novi napad na ruski teritorij. Meta je bilo naftno skladište u južnoj ruskoj Stavropoljskoj pokrajini, a eksplozije su se tijekom noći čule i u Moskovskoj oblasti, gdje je aktivirana protuzračna obrana, piše The Kyiv Independent. Prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, nakon udara izbio je požar u naftnom skladištu tvrtke Lukoil-Jugnefteprodukt. Istodobno je neovisni ruski medij Astra, pozivajući se na lokalne stanovnike, izvijestio da su se napadi dogodili i u obližnjem selu Vjazniki.

Mihajlovsk, predgrađe Stavropola u kojem se nalazi pogođeno skladište, udaljen je oko 365 kilometara od najbliže ukrajinske točke, u blizini okupiranog Mariupolja, odnosno približno 620 kilometara od teritorija pod kontrolom Ukrajine u Zaporiškoj oblasti.

Kasnije tijekom noći eksplozije su zabilježene i u Solnečnogorsku u Moskovskoj oblasti. Prema informacijama Exilenova Plusa, ondje je djelovala ruska protuzračna obrana.

Ovo nije prvi napad na tom području posljednjih dana. Samo nekoliko dana ranije izbio je veliki požar u naftnom skladištu Stavropoljskaja u selu Vjazniki, a Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) objavila je da se vatra nastavila širiti. SBU je tada priopćio i da su ukrajinske bespilotne letjelice pogodile postrojenje Krasnaja Zvezda u Tverskoj oblasti, gdje je također izbio požar.

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