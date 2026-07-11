Obavijesti

News

Komentari 0
RAT SE SELI

Zelenskij formira posebne snage za napade u Rusiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenskij formira posebne snage za napade u Rusiji
Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zelenskij je izjavio da su ovog tjedna ukrajinski dronovi pogodili rusku rafineriju nafte koja se nalazi 2500 kilometara od Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u petak da stvara zasebno posebno zapovjedništvo koje će se usredotočiti na duboke udare Ukrajine na Rusiju, te da će također formirati nove snage za brzi odgovor koje će uključivati ​​jurišne snage i trupe s bespilotnim letjelicama.

Mjesecima ukrajinski dronovi ciljaju ključnu energetsku infrastrukturu tisućama kilometara diljem Rusije. Posljednjih tjedana Ukrajina gotovo svakodnevno izvještava o napadima, a dužnosnici kažu da je pravedno dovesti rat u Rusiju, više od četiri godine otkako je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju.

"Danas sam potpisao uredbu o osnivanju posebnog zapovjedništva unutar Oružanih snaga - zapovjedništva usmjerenog na dugotrajan i, zapravo, globalni utjecaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat", rekao je Zelenskij u svom večernjem obraćanju naciji.

„Ovo zapovjedništvo mora usmjeriti sto posto raspoloživih resursa na daljnje smanjenje ruskih sposobnosti za vođenje rata.“

Zelenskij je ranije izjavio da su ovog tjedna ukrajinski dronovi pogodili rusku rafineriju nafte koja se nalazi 2500 kilometara od Ukrajine, tako da od sada, kako je naveo, nijedna ruska rafinerija neće biti izvan domašaja ukrajinskog oružja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čest je gost hrvatske obale, a sad želi da Vladimir Putin ode
TKO JE ANDREJ MELJNIČENKO

Čest je gost hrvatske obale, a sad želi da Vladimir Putin ode

Andrej Meljničenko je godinama bio poznat kao samozatajan milijarder i blizak Kremlju. Sa suprugom Sandrom je dolazio na Makarsku rivijeru
Zelenski: 'Ukrajina uskoro kreće s proizvodnjom Patriota!'
nova vojna pomoć

Zelenski: 'Ukrajina uskoro kreće s proizvodnjom Patriota!'

Zelenski je dugo tražio bržu isporuku presretača sposobnih za obaranje ruskih balističkih projektila, što je postalo još važnije nakon nedavnih napada na ukrajinski glavni grad i druge gradove
Ukrajinci žestoko udarili Rusima: Dronovima pogodili još 12 tankera u Azovskom moru
TIJEKOM NOĆI

Ukrajinci žestoko udarili Rusima: Dronovima pogodili još 12 tankera u Azovskom moru

Ukrajinska vojska priopćila je u četvrtak da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru u sklopu kampanje kojom nastoji omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026