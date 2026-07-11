Zelenskij formira posebne snage za napade u Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u petak da stvara zasebno posebno zapovjedništvo koje će se usredotočiti na duboke udare Ukrajine na Rusiju, te da će također formirati nove snage za brzi odgovor koje će uključivati ​​jurišne snage i trupe s bespilotnim letjelicama.

Mjesecima ukrajinski dronovi ciljaju ključnu energetsku infrastrukturu tisućama kilometara diljem Rusije. Posljednjih tjedana Ukrajina gotovo svakodnevno izvještava o napadima, a dužnosnici kažu da je pravedno dovesti rat u Rusiju, više od četiri godine otkako je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju.

"Danas sam potpisao uredbu o osnivanju posebnog zapovjedništva unutar Oružanih snaga - zapovjedništva usmjerenog na dugotrajan i, zapravo, globalni utjecaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat", rekao je Zelenskij u svom večernjem obraćanju naciji.

„Ovo zapovjedništvo mora usmjeriti sto posto raspoloživih resursa na daljnje smanjenje ruskih sposobnosti za vođenje rata.“

Zelenskij je ranije izjavio da su ovog tjedna ukrajinski dronovi pogodili rusku rafineriju nafte koja se nalazi 2500 kilometara od Ukrajine, tako da od sada, kako je naveo, nijedna ruska rafinerija neće biti izvan domašaja ukrajinskog oružja.