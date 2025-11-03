Obavijesti

KRVAVA BITKA

Ukrajinci grad Pokrovsk zovu i 'vrata Donjecka'! Ako padne, Rusima je otvoren put na zapad

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 2 min
Ukrajinci grad Pokrovsk zovu i 'vrata Donjecka'! Ako padne, Rusima je otvoren put na zapad
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS

Ruska vojska žestoko napada strateški važan grad na istoku zemlje. Grad su gotovo već i zauzeli. U njemu je nekada živjelo 60.000 ljudi, a danas je od njega ostala samo pustoš

U gradu Pokrovsku na istoku Ukrajine vode se žestoke borbe u kojima ukrajinske specijalne snage pokušavaju odbiti intenzivne napade tisuća ruskih vojnika. Rusi udaraju maksimalno, jer padne li Pokrovsk, bilo bi to najvažnije rusko osvajanje ukrajinskog teritorija od razaranja i okupacije grada Avdiivke prošle godine.

FOTO Ovo je nova moćna ruska podmornica: Spremna je nositi nuklearno oružje Posejdon!
PORINULI JE U MORE

FOTO Ovo je nova moćna ruska podmornica: Spremna je nositi nuklearno oružje Posejdon!

Ruski strategijski stručnjaci vide 'Khabarovsk' kao signal globalne ambicije i demonstraciju inovativne sile. Zapadni promatrači pak upozoravaju da predstavlja ozbiljan rizik destabilizacije nuklearne ravnoteže
Kremlj: Nema potrebe za skorim susretom Putina i Trumpa!
O RATU U UKRAJINI

Kremlj: Nema potrebe za skorim susretom Putina i Trumpa!

Rusija se u nedjelju udaljila od ideje da se uskoro održi fizički sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini
Ukrajina: Rusi napali Zaporišku oblast. 60 tisuća ljudi bez struje
IMA I RANJENIH

Ukrajina: Rusi napali Zaporišku oblast. 60 tisuća ljudi bez struje

Rusko topništvo, projektili i dronovi gotovo svakog dana padaju na Zaporižju, gdje su uništili kuće, osakatili infrastrukturu i ubili brojne ljude dok Moskva pritišće ukrajinsku obranu i remeti veze između juga Ukrajine i ostatka zemlje.

