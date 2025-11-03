Ruska vojska žestoko napada strateški važan grad na istoku zemlje. Grad su gotovo već i zauzeli. U njemu je nekada živjelo 60.000 ljudi, a danas je od njega ostala samo pustoš
Ukrajinci grad Pokrovsk zovu i 'vrata Donjecka'! Ako padne, Rusima je otvoren put na zapad
U gradu Pokrovsku na istoku Ukrajine vode se žestoke borbe u kojima ukrajinske specijalne snage pokušavaju odbiti intenzivne napade tisuća ruskih vojnika. Rusi udaraju maksimalno, jer padne li Pokrovsk, bilo bi to najvažnije rusko osvajanje ukrajinskog teritorija od razaranja i okupacije grada Avdiivke prošle godine.
