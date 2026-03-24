Ukrajinci imaju opaku taktiku. Gađaju bitne baze po Rusiji

Tijekom tjedna, Obrambene snage Ukrajine pogodile su dva ruska zrakoplovna pogona koji podržavaju neprijateljski ratni stroj. Ukupno je, od početka potpune invazije, pogođeno pet takvih strateških objekata.

Sustavni napadi na ove strateške ciljeve, predstavljaju ne samo dugoročne gubitke za Rusiju, koje nije moguće brzo nadoknaditi zbog sankcija i nedostatka specijaliziranih zrakoplovnih komponenti, nego i remete logistiku te smanjuju sposobnosti vojno-industrijskog kompleksa i vojno-ekonomski potencijal ruskog agresora, čime pomažu prisiliti neprijatelja da okonča rat protiv Ukrajine.

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je pregled pogođenih zrakoplovnih pogona i aerodroma na teritoriju Rusije i njihove uloge u ratu protiv Ukrajine.

123. zrakoplovni remontni zavod

Obrambene snage Ukrajine pogodile su 17. ožujka 123. zrakoplovni remontni zavod u Staroj Russi (Novgorodska oblast, Rusija).

Uloga u ratu protiv Ukrajine: Postrojenje je specijalizirano za cjeloviti ciklus popravka i modernizacije vojnih transportnih zrakoplova i njihovih komponenti, uključujući zrakoplove Iljušin Il-76, koje Rusija aktivno koristi za logistiku te prijevoz vojne opreme i osoblja.

Učinak napada: Pogođen je hangar za održavanje zrakoplova Iljušin Il-76 i Let L-410.

Zrakoplovni pogon Aviastar-SP

Dan ranije pogodili su infrastrukturu zrakoplovnog pogona Aviastar-SP u blizini grada Uljanovska (Uljanovska oblast, Rusija).

Uloga u ratu protiv Ukrajine: Poduzeće je dio Ujedinjene zrakoplovne korporacije (u sklopu Rosteca). Proizvodi vojne transportne zrakoplove Iljušin Il-76MD-90A i zrakoplove za dopunu gorivom Iljušin Il-78M-90A, te održava teške transportne zrakoplove Antonov An-124 Ruslan. Ovi zrakoplovi imaju ključnu ulogu u logistici ruske vojske tijekom rata protiv Ukrajine, omogućujući raspoređivanje vojnika, vozila, opreme i naoružanja.

Učinak napada: Pogođeno je klimatizirano sklonište i parkirališne površine za zrakoplove. Nekoliko zrakoplova pretrpjelo je oštećenja različitog stupnja.

Zrakoplovni pogon P.A. Voronin u Luhovicama

U noći na 11. srpnja postrojbe Snaga za bespilotne sustave Oružanih snaga Ukrajine, u koordinaciji s drugim sastavnicama Obrambenih snaga, pogodile su zrakoplovni pogon P.A. Voronin u Luhovicama, podružnicu Ruske zrakoplovne korporacije MiG, u blizini grada Luhovice (Moskovska oblast, Rusija).

Foto: Ukrajinsko ministarstvo obrane

Uloga u ratu protiv Ukrajine: Poduzeće provodi puni proizvodni ciklus, od obrade komponenti do završne montaže, testiranja leta i isporuke borbenih zrakoplova MiG koji se koriste za napade na Ukrajinu.

Učinak napada: Zabilježene su eksplozije i požar u postrojenju.

Zrakoplovni pogon Smolensk (JSC)

U noći na 21. siječnja Obrambene snage Ukrajine, uključujući Snage za bespilotne sustave i Snage za specijalne operacije, pogodile su infrastrukturu zrakoplovnog pogona Smolensk u blizini grada Smolenska (Smolenska oblast, Rusija).

Uloga u ratu protiv Ukrajine: Poduzeće popravlja i modernizira borbene zrakoplove, uključujući jurišne zrakoplove Suhoj Su-25 koje koriste okupacijske snage na bojišnici. Također proizvodi komponente za precizno navođeno streljivo, uključujući one za krstareće rakete Kh-101 i rakete Kh-59.

Učinak napada: Zabilježene su eksplozije u pogonu.

PJSC Beriev (Taganroški zrakoplovni znanstveno-tehnički kompleks)

U noći na 25. studenoga postrojbe raketnih snaga i topništva, u koordinaciji sa Snagama za specijalne operacije, obalnim raketnim snagama Ratne mornarice Ukrajine i Snagama za bespilotne sustave, pogodile su tvrtku PJSC Beriev u blizini grada Taganroga (Rostovska oblast, Rusija). Drugi napad izveden je u noći na 29. studenoga.

Uloga u ratu protiv Ukrajine: Poduzeće popravlja i modernizira zrakoplove Beriev A-50 za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka (AEW&C), „oči” ruske avijacije, koji se koriste za dalekometno radarsko izviđanje. Postrojenje također održava strateške bombardere Tupoljev Tu-95MS koji se koriste za napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine.

Učinak napada: Zabilježeno je više eksplozija i velikih požara u postrojenju. Pogođen je eksperimentalni zrakoplov Beriev A-60. Nakon drugog napada zapaljena je radionica za popravak zrakoplova Tupoljev Tu-95.

Zaključno, između 1. i 15. ožujka Obrambene snage Ukrajine pogodile su više od 20 ciljeva koji podržavaju rusku protuzračnu obranu, uključujući sustave zemlja–zrak, radarske sustave i ključna sredstva elektroničkog ratovanja.