U posebnoj studijskoj emisiji oko ruske invazije na Ukrajinu novinarka 24sata Laura Šiprak ugostila je Ukrajince Oleksandru Hubu i Pavla Smirnova. Razgovarali su o strahotama koje sad prolaze stanovnici Ukrajine, svojim obiteljima i budućnosti države...

- Ja sam inače iz prelijepog grada Dnjepra. Moji roditelji, koji su u vojsci, trenutačno se nalaze u jednoj od najgorih zona kod Harkiva. Otac mi je u vojsci od 2014. godine, a majka se pridružila kao volonterka da bi bila uz njega - govori za početak Oleksandra.

Šiprak je zanimalo dolaze li do Oleksandre informacije iz prve ruke o stanju njezinih roditelja i obitelji.

- Prvih nekoliko dana bilo se teško čuti s njima. Ne možemo javno razgovarati jer je opasno. Ako ih čujem na dvije-tri minute dnevno jako sam sretna. Molim se za njih. Teško se čuti s njima zbog nadzora na društvenim mrežama i satelita. Zadnjih nekoliko dana veza je bolja... - govori Oleksandra i odmah nastavlja:

- Plakali smo nekoliko dana, sad se molimo i želimo nešto napraviti da pomognemo ljudima u svojoj državi. - Ovo što se sad događa je katastrofa. Mi sad vidimo da Ukrajina gubi slobodu. Vidimo fašiste koji dolaze u našu državu i uzimaju nam domove. Ovo je naša zemlja. Mi smo nezavisni od 1991. godine, to što Putin kaže da nas štiti... Nama ne treba on da nas brani. Molim ljude u Rusiji da vide pravo stanje stvari. Oni to ne vide u svojim medijima, serviraju im lažnu sliku - govori Oleksandra, koje je pozvala i Ruse da izađu na ulice:...

- Zahvalna sam Rusima koji protestiraju. Znam da je teško, ali znam da Rusi ako izađu na ulice mogu zaustaviti ovaj rat. Mogu tražiti prekid ove invazije. Jer to se tiče i njihovih života... - rekla je Oleksandra.

Novinarku je zanimalo i kako Pavao vidi cijelu situaciju.

- Jako sam ponosan na svoj narod. Cijeli svijet je postao Ukrajina. Jako sam zahvalan Hrvatima na pomoći. Cijela Ukrajina je moja obitelj. Svaku novu vijest uzimam k srcu. Moja obitelj ne želi napustiti Ukrajinu. Žele biti u svoj narod. Molimo se za našu državu. Znam puno ljudi koji se brine. Svi brane svoj narod. Molim vas, molite se za našu državu i cijeli svijet

Na YouTube kanalu 24sata, našoj Facebook stranici i portalu 24sata.hr iz dana u dan donosimo vam cjelodnevni program posvećen ratu u Ukrajini.