Ukrajinci pali u Dubrovniku: Glumili da su istražitelji, pa tražili 1,3 mil. eura za pomoć

Policijski Uskok i uskočki tužitelji pohvalili su se u utorak akcijom na europskoj razini koju su odradili u kolovozu u Dubrovniku. Na meti su bila tri ukrajinska 30-godišnjaka koji su od kraja travnja do 8. kolovoza 2025., u Dubrovniku te Španjolskoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu željeli zaraditi na ljudima koji su već izgubile novce preko interneta.

- Nakon što su saznali da je veći broj osoba ulaganjem značajnih novčanih iznosa u trgovinu dionicama, naftom, kriptovalutama i zlatom na jednoj internetskoj platformi ostvario gubitak uloženih sredstava, povezali su više nepoznatih osoba, odredivši kao cilj zaradu za sebe na štetu osoba koje su ostvarile financijske gubitke - pišu iz Uskoka.

Naime, sumnja se da su članovi skupine kontaktirali ljude koje su ostvarile gubitke trgovinom na internetskoj platformi neistinito im prikazujući da je potrebno da prema njihovim uputama, na točno određene račune izvrše uplate novčanih sredstava s osnove plaćanja poreza, naknade za konverziju kriptovalute u euro, depozita te odvjetničkih usluga. Oni bi im zauzvrat omogućiti povrat uloženog novca koji su izgubili trgujući na internetskoj platformi.

- Tako su došli do podatka da je jedan oštećenik uložio znatan novčani iznos i ostvario dobit od 530.000,00 eura koju je zatim izgubio, nakon čega su ga u više navrata kontaktirale razne osobe, lažno se predstavljajući kao predstavnici jedne internetske platforme, zaposlenici Agencije za suzbijanje pranja novca iz Nizozemske i zaposlenici jedne banke iz Bruxellesa. Uvjerili su ga da će mu omogućiti povrat značajnih uloženih novčanih iznosa i dobiti, a koje su novčane iznose te osobe navodno pronašle na njegovom digitalnom novčaniku, ako ovaj na drugoj internetskoj platformi otvori kripto račun te uplati iznose od 30% na ime depozita. Tražili su i da na navodno pronađene novčane iznose, uplati potrebna porezna davanja, plati troškove konverzije kriptovalute u euro te nastale odvjetničke troškove - pišu iz Uskoka.

Žrtva je isplatila na račune više stranih trgovačkih društava, no prevaranti su mu sada prodavali priču da su pronašle i dodatan iznos od 2.138.811,00 eura koji pripada oštećeniku te da će mu biti izvršen povrat i daljnjeg iznosa od 1.939.760,00 eura, odnosno da će mu na ime povrata novca osigurati isplatu ukupnog iznosa od 4.078.571,00 eura ukoliko u korist banke iz Bruxellesa uplati iznos od 1.223.571,00 eura na ime navodnog depozita.

- Kada im je oštećenik rekao da taj novčani iznos ne može izvršiti direktnom uplatom na traženi bankovni račun, zatražili su ga da na ime plaćanja navodnog depozita, uvećanog za troškove njihove provizije, pripremi iznos od 1.300.000,00 eura u gotovini, te da im, u skladu s njihovim uputama i traženjima, isti novčani iznos preda na određenoj lokaciji na području grada Dubrovnika do 8. kolovoza 2025. - napisali su istražitelji.

Međutim, nakon što su osobe koje su kontaktirale s oštećenikom dale nalog okrivljenim ukrajinskim državljanima da od oštećenika na predmetnoj lokaciji preuzmu gotov novac, okrivljeni ukrajinski državljani uhićeni su od strane policijskih službenika neposredno prije dogovorene primopredaje novca.

- Na opisani način okrivljenici su od oštećenika pribavili nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 807.400,00 eura, dok su u pribavljanju daljnje koristi u iznosu od 1.300.000,00 eura spriječeni pravovremenom intervencijom policijskih službenika - pišu istražitelji.