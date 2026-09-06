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'ISPRAVITE KARTU'

Ukrajinci podivljali zbog nove karte svijeta. Pogledajte Krim

Piše Filip Sulimanec,
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Ukrajinci podivljali zbog nove karte svijeta. Pogledajte Krim
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Rusija je ilegalno okupirala i anektirala Krim 2014. godine, ali prema međunarodnom pravu on ostaje ukrajinski teritorij

Ukrajina nije mogla podržati rezoluciju UN-a o novoj svjetskoj karti jer je ruski okupirani poluotok Krim prikazala odvojenim od Ukrajine, izjavila je 5. rujna zastupnica Kira Rudik.

"Godine 2026. UN-u ne bi trebalo trebati podsjetnik: Krim je Ukrajina. Sramota", napisala je zastupnica na X-u.

Ukrajina je bila jedna od samo sedam zemalja koje nisu glasale za podršku novoj svjetskoj karti UN-a — osmišljenoj tako da bolje odražava veličinu Afrike u odnosu na Europu i Sjevernu Ameriku — na glasovanju 4. rujna, zbog načina na koji nova karta tretira Krim.

Rezoluciju "Ispravite kartu" predložio je Togo, podržala ju je Afrička unija, a usvojile su je 164 zemlje. Usvajanjem rezolucije UN će prestati koristiti tradicionalnu kartu svijeta s Mercatorovom projekcijom, zbog koje zemlje dalje na sjeveru izgledaju veće nego što doista jesu, te će početi koristiti projekciju koja čuva stvarnu veličinu zemalja.

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Ukrajina je bila suzdržana pri glasovanju, s pet drugih zemalja. SAD je bio jedina zemlja koja je glasala protiv rezolucije. Karta prikazuje ukrajinski Krim u sivoj boji, različitoj od nijanse zelene koja se koristi za ostatak zemlje.

Rusija je ilegalno okupirala i anektirala Krim 2014. godine, ali prema međunarodnom pravu on ostaje ukrajinski teritorij.

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