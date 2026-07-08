Ukrajinci poslali žestoku poruku Rusima! Dronovima su napali rafinerije, širi se gusti crni dim

Ukrajina je pojačala kampanju napada duboko u ruskom teritoriju, s desecima bespilotnih letjelica koje ciljaju ključnu energetsku i industrijsku infrastrukturu. U središtu najnovijeg vala našla se Republika Tatarstan, gdje su odjeknule eksplozije u blizini vitalnih rafinerija. Ovi napadi uslijedili su nakon što je rekordni udarac paralizirao najveće rusko postrojenje za preradu nafte u Sibiru, izazivajući sve ozbiljnije poremećaje u opskrbi gorivom diljem zemlje.

Rano ujutro 8. srpnja stanovnike Nižnjekamska probudile su eksplozije i požari u industrijskoj zoni. Gradonačelnik Radmir Beljajev upozorio je na "masovni napad bespilotnim letjelicama koji ne prestaje", pozivajući građane na oprez.

⚡️ Ukraine carried out a successful series of overnight strikes on Russia, targeting the Borisoglebsk air base and the Saratov and Nizhnekamsk oil refineries



The Nizhnekamsk refinery in Tatarstan — one of Russia's largest and most modern oil-processing facilities — appears to… pic.twitter.com/amw04xJqZ6 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Na meti se našao kompleks u kojem se nalaze tri diva ruske industrije: rafinerija TAIF-NK, moderna rafinerija TANECO i petrokemijsko postrojenje Nižnjekamsknjeftehim. Vlasti navode da ima lakše ozlijeđenih. Ovo nije prvi udar na to područje, što signalizira sustavno ciljanje ovog važnog ekonomskog čvorišta.

Napad na Tatarstan uslijedio je samo dva dana nakon što je ukrajinski dron pogodio rafineriju nafte u Omsku, najveću u Rusiji, preletjevši rekordnih 2500 kilometara. Postrojenje, s kapacitetom od preko 21 milijun tona nafte godišnje, potpuno je obustavilo rad. Njegov značaj je ogroman - osim što proizvodi gorivo za vojsku, rafinerija u Omsku jedini je ruski proizvođač katalizatora za krekiranje. Riječ je o ključnoj komponenti o kojoj ovisi prerada nafte u drugim ruskim rafinerijama, čime udarac ima kaskadni učinak na cijeli sektor.

Posljedice su već vidljive. U omskoj regiji zabilježeni su kilometarski redovi na benzinskim postajama, a nestašica goriva prijeti stabilnosti opskrbe u cijeloj zemlji. Ukrajinska strategija ciljanja udaljenih postrojenja pretvara golemu rusku površinu iz prednosti u slabost.

Kremlj je prisiljen birati između zaštite Moskve i obrane ključnih postrojenja razasutih diljem jedanaest vremenskih zona, što razvlači ionako opterećenu protuzračnu obranu i otkriva njezine ranjivosti daleko od prve crte bojišnice.

Drones struck oil refineries in the Russian cities of Nizhnekamsk (Tatarstan) and Saratov. pic.twitter.com/n1BgqrbWh7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 8, 2026

*uz korištenje AI-ja

