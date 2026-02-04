Ukrajinci prvi put uništili rusko čudovište od 15 milijuna dolara

Ukrajinske snage po prvi put su uništile jedno od najstrašnijih ruskih oružja – termobaričnu raketnu lanser TOС‐1A Solncepjok – na ruskom teritoriju, piše Kyiv Post.

Napad su izveli FPV dron-piloti bojne bespilotnih sustava „Bulava“ iz 72. mehanizirane brigade Ukrajine.

Napad se dogodio u ruskoj regiji Belgorod, odmah preko granice s Ukrajinom. Video objavljen u ponedjeljak prikazuje snimke u stvarnom vremenu iz perspektive FPV dronova dok se približavaju cilju.

Na videu, Solncepjok je pogođen četiri puta zaredom, što je izazvalo ogromnu detonaciju streljiva. Eksplozija uništava lanser, čija se vrijednost procjenjuje na više od 10–15 milijuna dolara. Ovo je prvi potvrđeni slučaj uništenja TOС‐1A unutar Rusije, oružja koje Moskva dugo koristi za bombardiranje ukrajinskih vojnih položaja i civilnih područja termobaričnim raketama.

Ukrajinski dronovi napali su i obližnju rusku samohodnu haubicu Msta‐S. Nekoliko FPV pogotka izazvalo je požar u 152 mm topničkom sustavu, s gustim dimom koji izlazi iz vozila. Snimke sugeriraju da je posada pobjegla nakon prvog udara, vjerojatno zbog straha od eksplozije streljiva. Ukrajinski dronovi nastavili su napad kako bi osigurali potpuno uništenje haubice.

TOС‐1A Solncepjok, često pogrešno nazivan bacačem plamena, zapravo je dalekometni artiljerijski sustav koji ispaljuje navođene rakete s termobaričnim bojevim glavama. Ova oružja dizajnirana su za maksimalni efekt eksplozije, stvarajući manjak kisika i ekstremne promjene tlaka koje mogu prouzročiti rupturu unutarnjih organa i trenutačnu smrt.

Sustav, kojeg ruska propaganda naziva „legendarnim“, ispaljuje salve od 24 rakete, svaka teška više od 200 kilograma, i pokriva površinu približno 200 × 200 metara.