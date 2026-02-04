Obavijesti

News

Komentari 4
VELIKI PODVIG

Ukrajinci prvi put uništili rusko čudovište od 15 milijuna dolara

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajinci prvi put uništili rusko čudovište od 15 milijuna dolara
Foto: X/screenshot

Napad se dogodio u ruskoj regiji Belgorod, odmah preko granice s Ukrajinom. Video objavljen u ponedjeljak prikazuje snimke u stvarnom vremenu iz perspektive FPV dronova dok se približavaju cilju

Admiral

Ukrajinske snage po prvi put su uništile jedno od najstrašnijih ruskih oružja – termobaričnu raketnu lanser TOС‐1A Solncepjok – na ruskom teritoriju, piše Kyiv Post.

Napad su izveli FPV dron-piloti bojne bespilotnih sustava „Bulava“ iz 72. mehanizirane brigade Ukrajine.

Napad se dogodio u ruskoj regiji Belgorod, odmah preko granice s Ukrajinom. Video objavljen u ponedjeljak prikazuje snimke u stvarnom vremenu iz perspektive FPV dronova dok se približavaju cilju.

Na videu, Solncepjok je pogođen četiri puta zaredom, što je izazvalo ogromnu detonaciju streljiva. Eksplozija uništava lanser, čija se vrijednost procjenjuje na više od 10–15 milijuna dolara. Ovo je prvi potvrđeni slučaj uništenja TOС‐1A unutar Rusije, oružja koje Moskva dugo koristi za bombardiranje ukrajinskih vojnih položaja i civilnih područja termobaričnim raketama.

o privremenom prekidu Trump hvali Putina dok Kijev gori: ‘Održao je obećanje...’
Trump hvali Putina dok Kijev gori: ‘Održao je obećanje...’

Ukrajinski dronovi napali su i obližnju rusku samohodnu haubicu Msta‐S. Nekoliko FPV pogotka izazvalo je požar u 152 mm topničkom sustavu, s gustim dimom koji izlazi iz vozila. Snimke sugeriraju da je posada pobjegla nakon prvog udara, vjerojatno zbog straha od eksplozije streljiva. Ukrajinski dronovi nastavili su napad kako bi osigurali potpuno uništenje haubice.

TOС‐1A Solncepjok, često pogrešno nazivan bacačem plamena, zapravo je dalekometni artiljerijski sustav koji ispaljuje navođene rakete s termobaričnim bojevim glavama. Ova oružja dizajnirana su za maksimalni efekt eksplozije, stvarajući manjak kisika i ekstremne promjene tlaka koje mogu prouzročiti rupturu unutarnjih organa i trenutačnu smrt.

Sustav, kojeg ruska propaganda naziva „legendarnim“, ispaljuje salve od 24 rakete, svaka teška više od 200 kilograma, i pokriva površinu približno 200 × 200 metara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Rusi promijenili taktiku pregovora. Žele stjerati EU u kut
MILITARIZACIJA

Rusi promijenili taktiku pregovora. Žele stjerati EU u kut

Čelnicima europskih zemalja bit će znatno teže objasniti svojim biračima potrebu za povećanjem obrambenih izdataka u slučaju završetka sukoba, na što Moskva računa mijenjajući pristup pregovaračke skupine
Trump hvali Putina dok Kijev gori: ‘Održao je obećanje...’
o privremenom prekidu

Trump hvali Putina dok Kijev gori: ‘Održao je obećanje...’

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da bi volio da Vladimir Putin "okonča rat" u Ukrajini, ali i poručio da je ruski predsjednik održao obećanje o privremenom prekidu napada na Kijev i druge ukrajinske gradove
Dok ruske rakete razaraju Ukrajinu, u Abu Dhabiju se nastavljaju pregovori o miru
Rat bjesni, pregovori zapeli

Dok ruske rakete razaraju Ukrajinu, u Abu Dhabiju se nastavljaju pregovori o miru

Pregovarači iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država okupljaju se u srijedu u Abu Dhabiju kako bi napete razgovore o tome kako okončati uskoro četverogodišnji rat pomaknuli s mrtve točke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026