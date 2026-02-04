Obavijesti

O OKONČANJU RAT

Ukrajina i Rusija počele drugi krug pregovora u Abu Dhabiju

Piše HINA,
Foto: UAE GOVERNMENT

Ukrajinski i ruski pregovarači počeli su u srijedu u Abu Dhabiju drugi krug pregovora o okončanju rata uz posredovanje SAD-a

Dvodnevni trilateralni sastanci dolaze nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je Rusija iskoristila prošlotjedni 'energetski' prekid vatre dogovoren uz pomoć SAD-a kako bi nagomilala streljivo, napadajući Ukrajinu u utorak rekordnim brojem balističkih projektila.

„U Abu Dhabiju je počeo još jedan krug pregovora. Pregovarački proces počeo je u trilateralnom formatu — Ukrajina, Sjedinjene Države i Rusija”, objavio je na Telegramu glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov.

Umerov je rekao da će se timovi sastajati i u odvojenim skupinama kako bi raspravljali o specifičnim pregovaračkim temama, nakon čega će uslijediti zajednički sastanak radi usklađivanja stavova.

Ostaju velike razlike oko ključnih točaka

Tijekom protekle godine administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa poticala je i Kijev i Moskvu da pronađu kompromis za okončanje četverogodišnjeg sukoba, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022., no dvije strane ostaju udaljene u ključnim točkama unatoč nekoliko krugova razgovora s američkim dužnosnicima.

Najosjetljivija pitanja su zahtjevi Moskve da se Kijev odrekne teritorija koji još uvijek kontrolira te sudbina nuklearne elektrane Zaporižja, najveće u Europi, koja se nalazi na području pod ruskom okupacijom.

Moskva kao uvjet za bilo kakav dogovor želi da Kijev povuče svoje postrojbe iz cijele istočne regije Donjeck, uključujući pojas snažno utvrđenih gradova koji se smatraju jednom od najjačih ukrajinskih obrana. Ukrajina je poručila da bi sukob trebao biti zamrznut duž trenutačne linije bojišnice te je odbila bilo kakvo jednostrano povlačenje svojih snaga.

Rusija trenutačno ima pod kontrolom oko 20 posto ukrajinskog teritorija, uključujući Krim i dijelove istočne regije Donbas zauzete prije invazije 2022. godine. Vojni analitičari navode da su ruske snage od početka 2024. osvojile oko 1,5 posto ukrajinskog teritorija.

Ankete pokazuju da se većina Ukrajinaca protivi dogovoru kojim bi se Moskvi predala zemlja. Stanovnici Kijeva rekli su u srijedu za Reuters kako su skeptični da će novi krug razgovora donijeti bilo kakve značajne pomake.

„Nadajmo se da će se nešto promijeniti, naravno. Ali ne vjerujem da će se sada išta promijeniti. Mi nećemo popustiti, a neće ni oni”, rekao je za Reuters Serhij, 38-godišnji taksist.

Prvi krug razgovora održan je u UAE-u prošlog mjeseca, što su bili prvi izravni javni pregovori između Moskve i Kijeva.

