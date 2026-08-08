Ukrajinci su dronovima zapalili rafineriju u ruskom Krasnodaru

Požar je izbio u rafineriji nafte Ilsky, a pet osoba je ozlijeđeno u ruskoj Krasnodarskoj regiji nakon ukrajinskog napada dronovima, priopćile su u subotu lokalne vlasti.

Odvojeno od toga, dronovi su pogodili industrijski objekt u ruskoj Samarskoj regiji, izjavio je regionalni guverner, ne navodeći o kojem je postrojenju riječ.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je protuzračna obrana tijekom noći uništila 397 ukrajinskih dronova iznad više regija.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća s bojišta ni jedne strane u sukobu.