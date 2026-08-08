Nakon što su dronovi pogodili rusku rafineriju Ilsky, buknuo je požar i ozlijeđeno je pet ljudi. Napadnut je i industrijski objekt u Samari, Moskva tvrdi da je srušila 397 dronova
PETERO OZLIJEĐENIH
Ukrajinci su dronovima zapalili rafineriju u ruskom Krasnodaru
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Požar je izbio u rafineriji nafte Ilsky, a pet osoba je ozlijeđeno u ruskoj Krasnodarskoj regiji nakon ukrajinskog napada dronovima, priopćile su u subotu lokalne vlasti.
Odvojeno od toga, dronovi su pogodili industrijski objekt u ruskoj Samarskoj regiji, izjavio je regionalni guverner, ne navodeći o kojem je postrojenju riječ.
Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je protuzračna obrana tijekom noći uništila 397 ukrajinskih dronova iznad više regija.
Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća s bojišta ni jedne strane u sukobu.
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