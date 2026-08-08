VIDEO Žestoki noćni udar na Kijev: Dijete među troje mrtvih

Rusija je tijekom noći na subotu ponovno izvela snažan zračni napad na Kijev i okolicu. U napadu na područje Brovarija, istočno od ukrajinske prijestolnice, poginule su tri osobe, među kojima i jedno dijete. Kako je izvijestio čelnik Kijevske gradske uprave Timur Tkačenko, još su tri osobe ozlijeđene, uključujući drugo dijete, piše Kyiv Independent.

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U napadu su oštećeni stambena zgrada, automobili i pomoćni objekti, dok je na jednoj zgradi izbio požar. Hitne službe i dalje rade na pogođenim lokacijama.

"Rusija nastavlja terorizirati civilno stanovništvo", poručio je Tkačenko .

Brovari su i ranije bili meta snažnih ruskih napada. Lokalna zajednica još se oporavlja od nedavnog bombardiranja u kojem je osmero ljudi poginulo na peronu željezničke postaje, u jednom od najtežih napada na to područje od početka rata.

Požari i u samom Kijevu

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE

Posljedice noćašnjeg napada zabilježene su i u Kijevu. Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije izvijestila je da su u gradskoj četvrti Holosiivskyi izbili požari u dvije garaže i jednoj poslovnoj zgradi. U četvrti Obolonskyi ugašen je požar na području jednog poduzeća.

Ukrajinske zračne snage počele su nešto poslije ponoći upozoravati stanovništvo na valove ruskih bespilotnih letjelica koji su se približavali Kijevu i okolnoj regiji. Prve eksplozije u gradu odjeknule su oko 00.45 sati po lokalnom vremenu, a manje od 15 minuta poslije uslijedila je nova serija detonacija. Oko 3 sata ujutro, dok su spasilačke službe gasile požare u Brovarima, ponovno su zabilježene eksplozije, a ukrajinske vlasti upozorile su na napad balističkim projektilima.

Upozorenja na ruske dronove i navođene zrakoplovne bombe izdana su i za druge dijelove zemlje, dok su eksplozije prijavljene i u Dnipru, četvrtom najvećem ukrajinskom gradu.

Napadi su tijekom jutra još trajali, pa konačan broj žrtava i razmjeri materijalne štete zasad nisu poznati.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE

Ukrajina suočena s ozbiljnim nedostatkom protuzračne obrane

Ruski zračni napadi na ukrajinske gradove tijekom proljeća i ljeta dodatno su intenzivirani, dok se Ukrajina istodobno suočava s ozbiljnim nedostatkom sustava i projektila protuzračne obrane.

Poseban problem predstavljaju balističke rakete, protiv kojih Ukrajina raspolaže ograničenim brojem presretača za sustave Patriot.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane objavilo je 7. kolovoza da je tijekom srpnja presretnuto samo 29 od ukupno 195 balističkih projektila koje je Rusija lansirala na Ukrajinu.

Najnoviji napad na Kijev uslijedio je samo 48 sati nakon velikog ruskog udara izvedenog u noći na 5. kolovoza. U tom je napadu, prema ukrajinskim podacima, poginulo 17 ljudi, dok ih je gotovo 30 ozlijeđeno.

Ukrajinske zračne snage tada su objavile da nije presretnuta nijedna od 24 balističke i četiri hipersonične rakete koje je Rusija lansirala tijekom napada.