Ukrajinci su raspisali tjeralicu za sinom trgovca oružjem Zubaka
Ukrajina je raspisala tjeralicu protiv Matiasa Zubaka, sina poznatog sesvetskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova je na službenoj web stranici u rubrici traženih osoba, navelo Matiasa Zubaka kao osobu koja se skriva od istražnih institucija te zemlje, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine. Tretiraju ga kao osumnjičenika u odsutnosti. Žurnal.info piše kako bi ova tjeralica uskoro trebala biti dostavljena Interpolu, što znači i nadležnim institucijama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Žurnal je još 2023. godine pisao kako WGD promet i njegov poslovni partner iz Slovačke, tvrtka Sevotech, nisu ukrajinskom ministarstvu obrane isporučili ugovorene količine granata, iako su im za to u prosincu 2022. godine avansno uplaćena 3.2 milijuna eura. WDG promet je tvrtka koja je u vlasništvu Matiasa Zubaka.
Zvonko Zubak je, nakon objave teksta Žurnala 2023. godine, rekao da puno stvari vezanih uz slučaj mora biti tajno.
- Što se tiče samog posla, imali smo banku preko koje smo počeli raditi i ta je banka jedno vrijeme s nama počela raditi pa nas je u naredna dva-tri mjeseca usmeno obavijestila da nas kao istražuje njihova porezna institucija, gdje je meni bilo sumnjivo zašto, nema razloga. I to je teklo od ožujka do lipnja - rekao je Zubak.
- Ne smije se to znati, sinu i meni je to bilo sumnjivo pa smo angažirali gospodina koji je pokušao stupiti s bankom u kontakt, ali su oni odbijali svaki kontakt. Nisu mog sina i njega ni osobno htjeli primiti, onda znate o kojoj se banci radi - rekao je Zubak. Tvrdi da se radi o ukrajinsko-američkom novcu.
- Radi se o oko 5.6 milijuna eura koje je banka uzela na svoje privatne račune - kaže Zubak.
