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TIJEKOM NOĆI

Ukrajinci žestoko udarili Rusima: Dronovima pogodili još 12 tankera u Azovskom moru

Piše HINA,
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Ukrajinci žestoko udarili Rusima: Dronovima pogodili još 12 tankera u Azovskom moru
Foto: Commander of Unmanned Aerial Sys
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Ukrajinska vojska priopćila je u četvrtak da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru u sklopu kampanje kojom nastoji omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim

Ukrajinski Glavni stožer objavio je na Telegramu da su pogođeni tankeri služili za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih derivata uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. Dodao je da su u napadima pogođeni i jedan tegljač te jedan teretni brod. Prema podacima ukrajinskog ministarstva obrane, u posljednja četiri dana u Azovskom i Crnom moru napadnuto je ukupno 36 plovila, među kojima su 32 tankera iz takozvane ruske "flote iz sjene" te dva teretna broda.

"Svi su pokušavali dopremiti gorivo na Krim", priopćilo je ukrajinsko ministarstvo obrane.

Guverner ruske Rostovske oblasti ranije je u četvrtak izvijestio da su dva tankera u Azovskom moru bila meta ukrajinskih napada dronovima, no Moskva se zasad nije dodatno očitovala.

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Ukrajina je posljednjih tjedana pojačala napade na logističku i energetsku infrastrukturu na Krimu, što je pridonijelo nestašici goriva i navelo tamošnje vlasti da proglase izvanredno stanje na poluotoku, ključnom logističkom središtu ruskih vojnih operacija.

Kampanja bi mogla dodatno utjecati na tržište nafte, koje je već pod pritiskom zbog mogućih poremećaja u opskrbi na Bliskom istoku i sigurnosti ključnih pomorskih trgovačkih putova.

Zapovjednik ukrajinskih snaga za bespilotne sustave Robert Brovdi izjavio je prošlog mjeseca u razgovoru za Reuters da je cilj dugotrajne kampanje napada u praksi odsjeći Krim od Rusije.

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