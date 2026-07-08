Trump: 'Dat ćemo Ukrajini licencu za proizvodnju rakete Patriot, to je prilično cool'

"Dat ćemo vam licencu za proizvodnju Patriota. To je prilično cool. Ovako se ne možete žaliti da vam ih ne dajemo dovoljno", rekao je Trump na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na samitu NATO-a u Ankari.

"To je obrambeno oružje koje mi se više sviđa od ofenzivnog oružja", rekao je američki čelnik. Zelenski se više puta zalagao za presretače američke proizvodnje - jedino oružje u ukrajinskom arsenalu koje može oboriti balističke projektile, zbog čije je velike brzine i strme putanje leta otežano njihovo zaustavljanje.

Očekivalo se da će Zelenskij to pitanje pokrenuti na sastanku s Trumpom.

Američki je čelnik rekao kako bi se na tvrtke mogao izvršiti pritisak da proizvode rakete Patriot. "Imamo veliku moć nad tvrtkama, tim tvrtkama koje proizvode Patriot", kazao je.

"Još nismo obavijestili tvrtku o tomu, ali to će se riješiti. Siguran sam da će biti oduševljeni", rekao je. Glavni izvođač radova za presretačke rakete koje idu u sustav Patriot je Lockheed Martin.

Rusija je ponovno tijekom noći ispalila balističke rakete na Kijev, izvijestili su u srijedu dužnosnici. To je treći napad na ukrajinsku prijestolnicu u manje od tjedan dana pri čemu je iskorišten kritičan nedostatak američkih presretača protuzračne obrane u Ukrajini.

Premda je ukrajinska protuzračna obrana presrela 139 od 169 dronova za vrijeme noćašnjih napada na zemlju ipak ponovno nije uspjela oboriti nijednu od pet balističkih raketa što ih je upotrijebila Rusija, podaci su zračnih vojnih snaga.

Trump je rekao da bi obje strane u ratu željele da on završi, ali da i ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obojica imaju "teške karaktere".

"Riješili smo mnogo ratova, a za ovaj sam mislio da će možda biti najlakši, no Putin je težak lik, a i ovaj tip je težak", rekao je Trump, misleći pritom na Zelenskija koji je sjedio pored njega.

Zelenski je kazao da s Trumpom želi razgovarati o "nekim vrlo važnim detaljima".

"Siguran sam da ćete učiniti sve da zaustavite ovaj rat", rekao je Trumpu. Moskva je posljednjih mjeseci pojačala svoje zračne napade na Ukrajinu jer njezin napredak na kopnu uglavnom izostaje, a ukrajinski napadi na njezinu vojnu logistiku i naftnu industriju izazvali su golemu nestašicu goriva.